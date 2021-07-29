東京奧運｜何詩蓓100米自破亞洲紀錄闖決賽　明早9:59衝金

何詩蓓再創歷史新一頁！昨日（28日）勇奪香港歷來首面奧運游泳獎牌的飛魚何詩蓓，今早出戰女子100米自由泳準決賽，以52.40秒成績再破亞洲紀錄晉級，再次有機會在明日（30日）上午9時59分上演的決賽，爭逐第二面獎牌。



周三早上在200米自由泳以破亞洲紀錄時間1分53.92秒贏得銀牌的何詩蓓，同日傍晚在100米自由泳初賽再以52.70秒刷新日本名將池江璃花子保持的52.79舊紀錄，在16名泳手中以第二名成績殺入準決賽，一日之內兩度打破亞洲紀錄，狀態大勇。

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何詩蓓在200自破亞洲紀錄奪銀後，在100自再殺入決賽爭牌。（楊宇翹攝）

何詩蓓連續兩日刷新100米自由泳亞洲紀錄，以總成績第二名晉決賽。（Getty Images）

她今天率先出戰第一場準決賽，在象徵以全場時間最快晉級的第4線作賽，這位200米自由泳銀牌得主，與昨日在200自奪銅的加拿大牌選手奧歷絲克（Penny Oleksiak）同場作賽。何詩蓓以52.40秒得小組第一名，並再次刷新自己昨日創下的亞洲新紀錄入決賽，強勢再爭今屆第二面獎牌。

以新奧運紀錄首名成績入準決賽的澳洲新晉泳手艾馬麥姬昂（Emma McKeon），在第二場準決賽以52.32秒，總成績第一名入決賽，何詩蓓緊隨其後，以第二名入決賽，將繼200自決賽後，再次在第5線另一中間泳道為香港爭奪奧運游泳獎牌。

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何詩蓓為香港贏得史上首面奧運游泳銀牌。（高詩琦攝）

今場何詩蓓在頭50米率先轉池，分段時間為25.10秒，之後她旋即加速至每秒1.72米的高速衝刺，繼昨日傍晚以52.70秒刷新亞洲紀錄後，再次以52.40秒兩日內第二次創出新亞績。

首名晉級的澳洲艾馬麥姬昂將會是她的最大勁敵，她繼初賽游出新奧運紀錄52.13秒後，以52.32秒的成績入準決賽。不過決賽再次高手林立，一班泳手實力接近，另一澳洲泳手甘普（Cate Campbell）以52.71秒第三名晉級，世界紀錄保持者夏絲唐（SJOESTROEM Sarah）游出52.82秒、加拿大泳手奧歷絲克為52.86秒，分別以第四及五位入決賽。

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望向電子計時板的何詩蓓，一臉錯愕，似乎難以相信自己連續兩日刷新亞洲紀錄。（路透社）

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重溫：何詩蓓200米自由泳決賽，勇奪銀牌：

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23歲的何詩蓓在香港土生土長，她5年前仍在香港受訓時，已成為歷來首位以A標出戰奧運的港將。2016年巴西里約熱內盧奧運，18歲的何詩蓓在200米自由泳初賽以1分56.91秒刷新香港紀錄，成為香港歷來首位晉級奧運準決賽的泳手。

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同年暑假她赴美升學，到被稱為「泳術訓練營」的密歇根大學讀書兼受訓，繼續每天刻苦的訓練，成績持續進步。2017年世界大學生運動會連奪100和200米自由泳金牌，同年世界游泳錦標賽200米自由泳決賽在高手林立下以1分55.96秒再創港績，名列第5，踏上世界級泳手之路。

2019年世錦賽她在200米自由泳決賽以1分54.98秒又一次創下香港紀錄，並成為世界第4。她在大賽一直苦無突破，在今屆奧運，終於成功登上全球體育界最華麗的頒獎台。

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何詩蓓，感謝你！（高詩琦攝）

小知識：泳道如何分配？

游泳比賽都是按照成績分配泳道，最快的一位，會獲分配第4線的中間泳道。何詩蓓成為首位晉身奧運游泳決賽並贏得獎牌的游泳港將。繼200自之後，她在100自再次以總成績第二最快時間入決賽，被安排第5線的另一中間泳道力爭第二面獎牌。



泳道分配：

第一位—第4線

第二位—第5線

第三位—第3線

第四位—第6線

第五位—第2線

第六位—第7線

第七位—第1線

第八位—第8線



何詩蓓奧運銀牌之路：

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