東京奧運8月2日總結｜香港女乒再晉一級　中國單日狂掃5面金牌

由杜凱琹、蘇慧音及李皓晴組成的香港女子乒乓球隊，在8月2日下午於女團8強遇上羅尼馬亞，以場數3：1淘汰對手，昂然晉級4強，將會面對淘汰中華台北的日本隊。

羽毛球及射擊同樣在8月2日煞科，在晚上的羽毛球男單決賽，丹麥的安賽龍直落兩局擊敗衛冕的中國球手諶龍，首奪奧運金牌。今屆5面羽毛球金牌當中，中國靠女單及女雙贏得兩面金牌，其餘3面分別由中華台北、印尼及丹麥贏得。射擊今屆產生15面金牌，中國也是大贏家，奪得4金，其中21歲的張常鴻在最後一項決賽男子50米步槍三姿創紀錄奪金。

8月2日是中國在今屆奧運贏得金牌最多的一日，狂掃5金。尤其是在下午，中國代表在43分鐘內於舉重、體操、射擊及單車4個不同項目連奪4面金牌，在獎牌榜遙遙領先，而金牌數字亦已超越上屆里約奧運。晚上，中國再靠李雯雯以無敵姿態贏多一面舉重金牌，令中國今屆的金牌累積至29面，領先次席美國7面。



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香港女子乒乓球隊與羅馬尼亞爭奪團體賽4強席位，港隊雙打首場力戰不敵對手，幸好單打登場的杜凱琹及李皓晴連取兩場，反超前對手2：1，杜凱琹及後再贏一場，港隊以3：1反勝羅馬尼亞晉級4強。（港乒女團連勝3場反勝羅馬尼亞 闖4強鬥日台勝方）

他自覺是「開放性」、「激情」。他懶理鏡頭把「助語詞」發揮得淋漓盡致。他認為乒乓女團有力帶領香港再走前一步。乒乓女團8強一役，他高呼得臉紅耳赤，口罩繩亦拉破，最後三女不負所望殺入4強，他流淚說：「自己奪銀牌都無喊，但看到她們......」他叫李靜。（港乒女團晉4強 李靜自白：我是激情的、開放的）

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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中國隊金牌數量增至28面！中國代表在43分鐘內於不同項目連奪4面金牌，在獎牌榜遙遙領先，而金牌數字亦已超越上屆里約奧運。（中國45分鐘內連奪4面金牌 增至28金遙遙領先獎牌榜）

李雯雯向大家送上「心心」。（路透社）

東京奧運舉重女子87公斤以上級別，中國的李雯雯以無敵姿態贏得金牌，創下3項奧運紀錄。至於新西蘭的跨性別選手侯伯特（Laurel Hubbard）在抓舉3次試舉全數失敗，提早出局，未能參與挺舉。（李雯雯無敵姿態舉重封后 跨性別選手連環失誤提早出局）

中國女排球員賽後向郎平90度鞠躬致謝。（Getty Images）

郎平完成中國女排最終戰。這位第二度執教球隊的女排傳奇，8年間跟中國女排走過高山低谷，結局縱不完美，但仍不損她的付出及地位。她最後寄語一眾愛將切勿忘記今屆挫折及傷痛，3年後在巴黎再大展身手。（中國女排輕取阿根廷送別郎平 女將哭成淚人擁抱道別）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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奧運田徑比賽一開，跑道陸續出現一幕幕驚險畫面。一眾中長距離跑手為爭位不時出現因為「跟車太貼」，發生肢體碰撞，輕則要收步影響成績，重則倒地落敗或無法繼續比賽。女子1500米初賽卻出現神奇一幕：荷蘭選手夏辛（Sifan Hassan）最後一圈被對手絆跌，成滾地葫蘆後她未有放棄，爬起身力追一眾已遠去的對手，結果不止追回主車群，更以首名過終點。休息半日，她在晚上的女子5000米跑決賽，造出14分36.79秒，贏得冠軍。（超驚人速度！荷蘭女將1500米最後一圈跌倒照贏第一出線）

被視為奪標大熱的荷蘭跑手夏辛（橙衣），1500米初賽最後一圈被對手絆跌。（路透社）

東道主日本今屆奧運五人和三人籃球共派出4隊，幾乎全軍覆沒；五人籃球，男子隊更分組賽三戰皆北，如今只剩一隊。女子五人籃球日本隊以分組賽2勝1負成績，再一次晉身8強。（日本女籃速度制勝 全靠超強控衛挑戰入四強）

2016奧運，印度女子曲棍球隊5場分組賽1和4負，包尾出局，當中面對澳洲一仗，大敗1：6。邊度跌低邊度企返起身，5年後，在8強面對比當年更強大的一號種子澳洲隊，攻入一球後以血肉長城陣守住勝利，以1：0擊敗這支金牌大熱，史上首次晉級4強。今屆賽事印度男子隊8強淘汰英國晉級，這支8屆冠軍時隔49年來首度闖入準決賽，男女子隊一同爭奪獎牌。（印度國技重生！ 男女子曲棍球齊創歷史爭牌在望）

繼舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）為菲律賓贏得史上第一金之後，印尼憑羽毛球女雙組合波利／阿比恩尼（Greysia Polii/Apriyani Rahayu），贏得今屆首面金牌，令家中其他「姐姐」也可能高興起來。兩人在決賽以局數2：0擊敗中國「卧曹」組合陳清晨／賈一凡，為印尼首度稱霸女雙項目。（印尼羽毛球女雙挫中國奪金 相差十載姊妹情深互砥礪）

波利跟阿比恩尼贏得印尼首面羽毛球女單金牌。（Getty Images）

美國體操巨星比拉絲（Simone Biles）明日再度出場！受心理壓力問題影響，比拉絲今屆奧運已先後退出女子團體、個人全能和三個單項比賽，直到今天美國體操隊終於公布令人期待已久的好消息——明天（3日）的平衡木決賽，比拉絲將會出戰。（比拉絲出戰平衡木決賽 明日1650見證體操女王終極戰）

未到終點，不能放軟手腳。未盡全力，後果可以很嚴重。女子100米得銅牌的牙買加好手舒歷嘉積遜（Shericka Jackson），參加今早200米初賽，以為可以輕鬆過關。於是她提早收步，但是太早收步，結果提早「收工」。（田徑｜百米銅牌得主200初賽留力 佛系衝刺自食其果）

空無一人的觀眾席，欠缺一點大戰氣氛。（Getty Images）

奧運跳水高手雲集，理應直插無水花，原來並非必然，今日（2日）上演的男子單人3米彈板初賽，「蝦碌」事件停不了。（男子三米板初賽又現捧蛋 加拿大選手躺平入水）

希臘的坦圖高（Miltiadis Tentoglou）在今早（1日）的男子跳遠決賽，靠第6跳造出8.41米，逆轉形勢，後來居上，贏得金牌。23歲的坦圖高相信是一位日本動漫迷，他在決賽出場時，模仿了《ONE PIECE》主角路飛的招牌動作，而他的Instagram頭像用了《進擊的巨人》主角艾倫。（跳遠決賽大逆轉希臘選手摘金 銀牌得主負傷跪哭沙池前）

場地單車男子團體追逐賽資格賽，澳洲隊發生罕見意外，阿歷士波特（Alex Porter）踩到時速約65公里時，他的單車突然解體，前方把手飛脫，他整個人摔到地上。阿歷士波特臉部、手臂及膝部多處擦傷，未有嚴重受傷。休息過後，阿歷士波特與隊友再次上陣，重新踩一次，結果資格賽時間只能排第5位，未能爭金。（澳洲車手遭遇極罕見「飛把」意外 炒完車繼續負傷作賽）

【阿歷士波特炒車一刻】

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東京羽毛球男單決賽，丹麥安賽龍以21：15及21：12擊敗衛冕的中國球手諶龍奪金。他成為25年來首位丹麥羽毛球奧運金牌得主，也是他去屆在男單摘銅後，終踏上頒獎台最高點，賽後哭成淚人。（諶龍衛冕羽毛球男單失敗 丹麥安賽龍未失一局完美奪金）

安賽龍賽後十分激動。（路透社）

東京奧運最後一場射擊比賽，男子50米步槍三姿決賽，世界排名第2的烏克蘭選手古歷殊（Serhiy Kulish），竟然是8位選手中首先被淘汰的一位！原來他有一槍射錯靶，他賽後很不滿自己的表現，「誰會射了別人的靶？就是我這種人！」他解釋，當時外套有顆鈕扣鬆了，射擊限時又到，他在分神之下就射錯了。（烏克蘭高手決賽射錯隔籬靶 分心原因與身上衣物有關）

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