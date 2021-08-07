東京奧運｜中美獎牌之爭鬥到煞科日　料三大項目決賽定榜首

奧運進入尾聲，中國及美國在獎牌榜爭持激烈，暫時中國以兩面金牌領先美國。究竟最後中國可以在榜首坐到尾，還是美國能夠後來居上？一起看看兩國在奧運煞科日有什麼爭金點！



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中國在8月7日增添兩面金牌，以38金31銀18銅繼續居榜首，至於美國就橫掃5面金牌，以36金39銀33銅力追中國。兩國的金牌數量十分接近，誰可贏得最終獎牌榜首，還未可說定。

李倩最後一日出戰拳擊決賽，有望為中國增添金牌。（Getty Images）

中國煞科日主要爭金點：

下午1時45分 拳擊女子中量級決賽 李倩



儘管中國領先兩枚金牌，但中國在奧運煞科日的爭金點較少，只有李倩打入女子拳擊中量級決賽，會在下午與英國的派絲（Lauren Price）爭冠軍。中國還有選手參加最後一日的場地單車女子全能、男子馬拉松決賽以及藝術體操團體全能決賽，但奪金機率較低。

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美國落後中國兩面金牌，如果追平金牌數的話，他們勢可靠較多銀牌升上獎牌榜首。美國在奧運煞科日尚有幾項增金點，他們至少參加4項決賽。美國最有機會摘金的是女子籃球，她們會在決賽遇上東道主日本。

美國女籃（中）決賽遇上日本，很大機會贏金牌。（Getty Images）

美國煞科日主要爭金點：

上午10時30分 女子籃球決賽

下午12時30分 女子排球決賽

下午1時15分 男子拳擊輕量級決賽 戴維斯

下午2時15分 男子拳擊超重量級決賽 李察托利斯



美國女排亦闖入決賽，會跟巴西決一高下，這場會是硬仗，勝負難料，美國未必穩袋金牌。在拳擊方面，有兩位美國選手分別打入決賽，戴維斯（Keyshawn Davis）在男子輕量級決賽遇上古巴的對手，而李察托利斯（Richard Torrez Jr.）就會在男子超重量級決賽跟烏茲別克的選手爭金。

美國女排將會在決賽與巴西爭金。（Getty Images）

另外，美國都有運動員在最後一日出戰場地單車女子全能及男子馬拉松決賽，但相信奪金機會較低。

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