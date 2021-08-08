東京奧運8月8日總結｜李慧詩爭先賽摘銅　香港歷史性6面獎牌謝幕

東京奧運8月8日煞科，香港在最後一日再增添獎牌，「牛下女車神」李慧詩早上出戰埸地單車女子爭先賽準決賽，儘管連續兩場失利，遭烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova）淘汰，但她在季軍戰發揮優異，以場數2：0擊敗德國車手軒絲（Emma Hinze），贏得銅牌，為香港奪得今屆奧運第6面獎牌。至於另一港將逄瑤出戰女子全能賽，在首場捕捉賽炒車，最終以第18名完成整個賽事。



東京奧運最後一日，產生最後13面金牌。美國早上靠華蘭迪（Jennifer Valente）以黑馬姿態贏得場地單車女子個人全能金牌，同時女子籃球隊在決賽以90：75擊敗日本封后，到下午美國女排再在決賽直落贏3：0戰勝巴西奪得冠軍。美國全靠最後一日的3面金牌，整屆累積39金，力壓最後一日無金牌進賬的中國，登上東京奧運獎牌榜首。



中國在8月8日最後一個爭金點是女子拳擊中量級決賽，可惜李倩不敵英國的派絲（Lauren Price）得銀牌；這面也是中國在東京奧運的最後一面獎牌。中國今屆首面獎牌得主是射擊冠軍的楊倩，所以中國傳媒稱「始於楊倩，終於李倩」。中國以38金32銀18銅，共88面獎牌，完結今屆賽事，位列獎牌榜次席。

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東京奧運落幕，最終獎牌榜排名；只列前10名、香港及中華台北。（01美術製圖）

8月8日香港運動員消息總匯：

「女車神」李慧詩經昨日復活再8強過關後，在奧運煞科日（8日）早上再戰爭先賽，火併烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova），誓向稍後上演的決賽進發。（李慧詩爭先賽｜女車神4強失利 力爭銅牌謝幕）

「女車神」李慧詩經昨日復活再8強過關後，在奧運煞科日（8日）早上再戰爭先賽4強，李慧詩面對烏克蘭女將史達莉高娃（Olena Starikova），連續兩場失利後落入銅牌賽對上德國車手軒絲（Emma Hinze），以場數2：0敗擊敗對手，成為香港首個分別在兩屆奧運奪得獎牌的運動員，個人累積奧運兩銅，也助港隊以1金2銀3銅共6面獎牌於東京奧運埋齋。（李慧詩奧運奪銅｜女車神爭先賽挫德國勁敵 勇奪港隊今屆第六牌）

來到奧運最後一天，獎牌希望的李慧詩壓軸上陣。（高詩琦攝）

【李慧詩爭先賽銅牌戰】（按圖放大）

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香港「女車神」李慧詩今早（8日）出戰東京奧運場地單車女子爭先賽銅牌戰，最終在3盤2勝下以總場數2：0勇挫德國新晉車神軒絲（Emma Hinze），在奧運煞科日為港添下一面銅牌。（李慧詩再戰奧運學會信任團隊 港人支持成力量）

李慧詩坦言很大壓力。（高詩琦攝）

「牛下女車神」李慧詩在爭先賽奪銅，成為香港歷來首位能夠先後在兩屆奧運獲得獎牌的運動員。高手林立之下，她仍能夠爭先賽擊敗一個又一個對手，多謝團隊、家人、自己和神之餘，頭盔上的獨角獸，也為她帶來額外動力。（香港女車神與她頭盔上的獨角獸 堅定信念創歷史）

沈金康認為李慧詩比以往成熟。（高詩琦攝）

「女車神」李慧詩在奧運煞科日（8日）出戰爭先賽4強，落敗後轉戰銅牌賽，不負眾望擊敗德國車手軒絲（Emma Hinze），成為香港首個分別在兩屆奧運奪得獎牌的運動員，個人累積三屆奧運兩面銅牌。賽後總教練沈金康大讚愛徒表現，認為她在壓力下爭得一面銅牌已很不容易。（沈金康盛讚愛徒非常努力 感謝港人支持李慧詩）

了解我們的李慧詩：香港回憶裏總有她的關鍵字 一起成長一起強大

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

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場地單車賽「炒車」老是常出現，不過今日（8日）奧運女子全能賽事一場牽涉9名車手的嚴重車禍，還是讓人看得驚心動魄。賽道中央人仰車翻，後來車手無一倖免，有車手甚至被對手單車車輪輾過。追逐個人奧運第六金的英國最強女神蘿拉堅尼（Laura Kenny）也中招，與港將逄瑤同樣未能完成步速賽，大大影響三連霸的機會。（場地單車︱女子全能賽嚴重炒車 英國女車神港將同中招）

女子全能賽嚴重炒車，9名車手未能完成第一場賽事。（高詩琦攝）

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其他運動員消息：

奧運閉幕日重頭戲馬拉松項目，肯雅長跑王者傑祖基（Eliud Kipchoge）再次顯示他在這項目的統治力和絕對速度，以輕鬆姿態封王，成為歷來第三位成功衛冕的馬拉松奧運冠軍。賽前揚言今仗為職業生涯終極戰的日本跑手大迫傑，得到第六名，無緣踏上頒獎台。（馬拉松︱傑祖基王者再臨 絕對速度札幌炎夏輕鬆衛冕）

傑祖基衛冕成功，連續兩屆奧運贏得馬拉松金牌。（Getty Images）

【東京奧運中國金牌運動員一覽（按圖放大）】

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2019年3月，在沖繩市舉行的葬禮上，喜友名諒激動地朗讀悼文，他的母親在57歲與世長辭。在空手道個人形項目決賽，他擊敗了西班牙好手昆達路（Damian Quintero）奪得金牌，到了頒獎禮，他手執母親的遺照站在頒獎台的最高處，「我不是一個人站在這裏，我要向母親報告。」（喜友名諒為日本完成最後拼圖 帶母親一同成就沖繩之光）

如果你有留意賽馬，或者愛好日本賽馬遊戲，聽過有一種戰術叫「大逃」，一出閘立刻狂放。如此奇襲，今天出現在奧運場地單車上，偷襲得手。英國車神堅尼在男子競輪衛冕，把握對手犯錯，以大逃戰術奇襲得手。緊張刺激的集體衝線，變成個人表演。（競輪｜英國車神奇招創歷史 豬對手只顧後方慢駛累街坊）

你沒看錯，這是堅尼的競輪決賽相片，其他車手「塵都冇得食」。（路透社）

藝術體操個人全能賽重演「橋本大輝式」爭議，以色列選手阿舒琳（ASHRAM Linoy）在犯錯下依然得到高分，擊敗俄羅斯奧委會代表甸娜艾華蓮娜（AVERINA Dina）奪金。事件發酵大半日，俄方開腔炮轟對手跟裁判，有教練更辭職抗議。（藝術體操爆爭議 銀牌得主教練辭職抗議：工作已沒意義）

怎樣才是成功？有些運動員認為贏得奧運獎牌才是成功，但亦有些運動員覺得參與及完成奧運已是人生最非凡的成就。來自比利時的女跑手歌莉臣（Mieke Gorissen）本身是一位物理及數學老師，3年前才認真練跑，半年前才決定嘗試馬拉松，4個月前才獲得參賽資格，兩個月前還在擔心學生的考試成績，而在昨日（7日）的東京奧運女子馬拉松決賽，她以第28名完成。（物理老師訓練3年跑完馬拉松 賽後痛哭難以相信成績）

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