2024巴黎奧運MIRROR成員參加不是夢？　巴黎鐵塔成最強比賽場景

東京奧運閉幕禮在一片沉悶之聲中落幕，整個閉幕禮最大亮點，竟然是介紹下屆主辦城市巴黎的8分鐘片段和現場直擊畫面。

看着巴黎鐵塔下市民與得獎運動員開心地慶祝，花式飛行表演隊越過長空放出代表法國的紅白藍三色煙霧，畫面美麗得讓人想立即飛往巴黎。3年後，2024巴黎見，一個新增項目，人氣組合MIRROR隊長Lokman隨時有份玩！



東京奧運閉幕｜奧運聖火緩緩熄滅 巴黎正式接棒 2024花都再聚首

▼奧運由東京到巴黎 ▼

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巴黎鐵塔背景襯托下，猶如一幅最美麗的畫。巴黎即將成為倫敦後，第二個三度主辦奧運的城市。花都勝在名勝多，他們已計劃好將絕大多數比賽場館建設在全球人類熟悉的旅遊景點旁，單是這招已經無得輸。

2024奧運位於巴黎內的奧運場館（黑點），幾乎全部在巴黎鐵塔、羅浮宮、協和廣場、巴黎大皇宮等著名景點附近，甚至直接變成場館的一部分。（巴黎奧運官網截圖）

從上圖可見，2024奧運位於巴黎區內的奧運場館（黑點），幾乎全部在巴黎鐵塔、羅浮宮、協和廣場、巴黎大皇宮等著名景點附近，部分景點甚至直接變成場館的一部分，例如巴黎鐵塔前的戰神廣場（Champ de Mars），便會變身為臨時戶外場館，舉行沙灘排球賽事；鐵塔下的耶拿橋（Pont d'Iéna）亦會改裝為三項鐵人、田徑和公路單車比賽的觀賞區，勢成史上最華麗觀眾席。

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至於正在裝修中的巴黎大皇宮（Grand Palais），則會舉行跆拳道和劍擊賽事。每年法國網球公開賽的舉行地點羅蘭加洛斯球場（Stade Roland-Garros）、巴黎聖日耳門（PSG）主場王子公園球場（Parc des Princes）也會成為比賽場地。看到這個豪華排場，只得三個字：無得輸！

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▼巴黎奧運極華麗場館概念圖 ▼

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MIRROR隊長楊樂文（Lokman）是街舞高手，不知他會否考慮參加巴黎奧運？（Instagram＠llokmann）

東京奧運新設的4個新比賽項目，除空手道被剔除外，其餘3項運動攀登、滑板、滑水均會繼續保留，這些項目刺激又好玩，在今屆奧運十分受歡迎又大出風頭，巴黎奧運將引入另一年輕人愛戴的運動——街舞（breaking）。

2024巴黎奧運街舞項目分為男女子組賽事，每組16個參賽者會以類似電影《狂舞派》內的舞蹈格鬥（Dance Battle）形式比拼，不過只設個人賽事，每次由兩個參賽賽者互相在唱片騎師控制的強勁音樂節奏中單打獨鬥。眾所周知，MIRROR隊長楊樂文（Lokman）和《全民造星III》冠軍趙祥誠（Ben）均為本港街舞高手，其中前者曾在電影《狂舞派》中帶領同學一起參加Dance Battle。不知他們會否考慮參加這個新設的奧運項目，一試身手？

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▼2020東京奧運香港獎牌得主 ▼

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▼街舞高手Lokman ▼