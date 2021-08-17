【足球轉會】英超官網洩玄機　連格曼聯爭位難勢再出走

球員轉會，方法層出不窮，可以透過球會官宣或球員自宣。曼聯中場連格與別不同，或以別開生面的方式宣布再度離隊，這個方法更動用到英超官網。



連格（Jesse Lingard）今季回歸曼聯，主帥蘇斯克查曾明言他是計劃中的其中一員，惟查頓辛祖今季加盟，球隊中前場多一個選擇，增添不少變數，「連皇」在曼聯的爭位之路甚為難行。

曼聯瞄準馬德里後場雙雄 連格歸隊爭位難免隨時再出走

上季外借至韋斯咸踢到風生水起的連格，今夏多次傳出離隊傳聞，其中一個緋聞對象當然是「鎚仔幫」，如今看來雙方有望重溫好夢。

即使兩間球會未見官宣，豈料英超官網竟然率先「劇透」，預告連格將再度以借將身份重回韋斯咸。這名28歲的英格蘭翼鋒在英超官網的頁面中，列明今季效力的球會是韋斯咸。

英超官網竟然劇透，直指連格是韋斯咸的借將。（網上截圖）

韋斯咸助教之一的皮雅斯（Stuart Pearce）直言，希望連格來投已是公開的秘密，決定權卻在曼聯手上，「連格上季表現非常出色，我們當然希望與他再度合作，可惜只是單方面的意願，能否成事還看曼聯。」

連格早前戰畢熱身賽後，確診新冠肺炎，需要接受隔離治療，無緣開鑼戰登場。「連皇」在社交網站報平安，上載練波的照片，證明已經康復，並配上「重投訓練，高興可以重返球場」，除了隊友般奴費南迪斯留言歡迎他歸隊外，更有不少球迷留下「鎚仔」表情符號，用意也十分明顯。

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