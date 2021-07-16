英超轉會｜曼聯瞄準馬德里後場雙雄　連格歸隊爭位難免隨時再出走

歐洲國家盃告一段落，距離新球季大約一個月，各大球會準備在轉會市場大展拳腳。英超豪門曼聯已不敢怠慢，瞄準馬德里雙雄，除了皇馬中堅華拉尼外，還有效力馬德里體育會的他。



歐國盃期間，曼聯早已馬不停蹄為新球季作好準備，終於與多蒙特達成共識，盛傳以7300萬鎊的轉會費羅致心儀已久的查頓辛祖（Jadon Sancho），這名英軍翼鋒尚未接受體測，即將正式成為紅魔鬼一員。

曼聯鋒線最後拼圖？紅魔與多蒙特達成協議 查頓辛祖轉會即將落實

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前線已增兵，後場亦要補強，英國《太陽報》透露曼聯準備向「馬德里雙雄」埋手。皇家馬德里中堅華拉尼（Raphael Varane）的名字早已與曼聯扯上關係，這名法國國腳對加盟曼聯甚有興趣，可惜兩間球會依然在轉會費上拉鋸，皇馬希望從這宗交易獲得6000萬鎊，而紅魔鬼欲出價5000萬鎊。

華拉尼盛傳加盟曼聯多時，但兩軍正在轉會費上討價還價。（資料圖片／Getty Images）

主帥蘇斯克查去季慣常以雲比沙卡擔任正選，此子的傳中能力一般，故蘇帥同時瞄準馬德里體育會的右閘捷比亞，他的死球及出擊能力無庸置疑，希望改善球隊的側擊能力。倘若球隊需要變陣改踢3中堅的話，雲比沙卡亦可擔任其中一名中堅，增加球隊戰術的彈性。

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捷比亞側擊能力有保證，蘇斯克查希望靠他改善球隊的助攻力。（資料圖片／Getty Images）

連格有人爭 韋斯咸馬體會磨拳擦掌

有入就必定有出，上季外借至韋斯咸有上佳表現的連格，當然希望在曼聯爭取一席位，不過當查頓辛祖加盟後，「連美斯」在隊中的位置再度被動搖，盛傳西甲勁旅有意接收這名曼聯青訓產品。

根據足球網站《90min.com》消息指，對連格有興趣的正是馬德里體育會，二人交換豈不是一舉兩得的最好方法？《90min.com》稱這個可能性不高。「連美斯」與曼聯的合約將在明年夏天屆滿，為免人財兩失，曼聯希望以2500萬鎊將他放售。

除了馬體會，去季曾借用連格的韋斯咸，依然對「連美斯」念念不忘，《天空體育》表示交易能否成事，豈看連格自己的決定。「鎚仔幫」的大門一直為連格而開，領隊莫耶斯早前曾表明心跡，希望「連美斯」正式轉投韋斯咸，相信他對球隊未來發展有幫助。

連格外借不完美的結局 長文感人告別韋斯咸

連格外借至韋斯咸後，對球隊的影響立竿見影。（資料圖片／Getty Images）

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