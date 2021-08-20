足球︱歐洲球會第三作客球衣齊炒車　設計漏洞令球員慶祝變中伏

不同歐洲球隊日前齊齊發布第三作客球衣，祖雲達斯更找來C朗拿度做Model，不過球衣因顏色配搭似排球，慘遭恥笑。

費倫巴治一位球員穿上跟英超曼城同一設計模板的新波衫，就因設計上一個漏洞而中伏。



歐洲聯賽開鑼，日前各支球隊紛紛公布第三作客球衣。獲adidas贊助的祖雲達斯找來巨星C朗拿度做Model，但圖片上載至社交網站之後，隨即被網民恥笑。

祖記新球衣以黃、藍、白做主色，配上橫斜間，設計理論上算得上新穎。可惜所有設計組合起來，看來卻跟排球十分相似；有網民笑言：「難怪他想離隊。」

C朗穿上祖雲達斯新作客球衣，變成排球一樣。（Twitter@itskindarzky8）

可是「一山還有一山低」，另一品牌PUMA亦發布新波衫，同時為曼城、燕豪芬、AC米蘭、馬賽、華倫西亞、費倫巴治等球會使用相同設計，結果惹來負評。新設計非但沒有突顯出各隊特色，更用隊名取代會徵、印在心口上，會徵反而被「藏」在球衣背後。

曼城公布由PUMA設計的新第三作客球衣，慘被負評。（Twitter@pumafootball）

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如此大Bug立即令費倫巴治球員「中伏」，該隊日前於身歐霸附加賽面對芬蘭球隊赫爾辛基，中場古梅斯卡亞（Muhammed Gumuskaya）後備入替奧斯爾後即射入奠勝球。

費倫巴治慶祝慘變中伏現場逐格睇：（按圖放大）

他一邊走向場邊慶祝，一邊雙手拉着身上波衫，嘗試親吻會徵，卻遲遲也找不到，場面尷尬又爆笑，頓成網上熱話。

有球迷直言新波衫是自己「見過最糟糕的球衣」，就像是件「休閒T恤」，即使季尾球衣大平賣，亦寧願掉落垃圾筒也不會購買。

Ulan arma nerede amk 😂 pic.twitter.com/q4FdZSLULg — Nuri (@carnate1974) August 19, 2021

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