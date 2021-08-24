【足球熱話】丹麥球證一次不解判決　突然「五體投地」謝罪

在足球場內，球證是死物，但這件「死物」也有情緒！

一名在丹麥甲組聯賽執法的球證，比賽途中突然雙手抱頭再五體投地，如此激動究竟所謂何事？



周末舉行的一場丹麥甲組聯賽，雲德斯素（Vendsyssel FF）主場與菲德烈西亞（FC Fredericia） 打成1：1平手。戰至上半場中段，主隊雲德斯素領先一球，而今仗最搶鏡的一幕出現了。

主隊在中場附近一次誤傳，省中對方球員並彈向後場，菲德烈西亞球員隨即打反擊，三爬兩撥已將皮球送往左路，菲德烈西亞26號準備起腳之際，「咇～」哨子聲突然響起，兩軍球員在過程未有明顯碰撞，球證卻吹響哨子。

錯失大好機會，客軍球員只好無奈地抱頭。（影片截圖）

做錯決定，人之常情，球證吹哨後已立即發現出事，他應該以得益規條讓菲德烈西亞球員完成攻勢，而非吹停賽事。吹雞後一秒鐘便有後悔聲音，球證先生立即雙手抱頭，再跪在地上，從他的身體語言就知道有多後悔。

追平的大好機會，卻因球證一次不明所以的吹罰溜走，進攻一方既不滿又不忿，有球員隨即怒目望住球證，可惜未能收回決定，球證只好無奈地繼續判決，他也感到不好意思。知錯能改，善莫大焉，菲德烈西亞球員上前拍一拍球證，以示支持。

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This is crazy ... referee doesn't play advantage and realizes very quickly that was a huge mistake 🤯 pic.twitter.com/IN7FndMqmO — Jordan Gardner (@mrjordangardner) August 22, 2021

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