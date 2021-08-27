電競賽車｜世錦賽選拔賽周末日上演　香港奧運代表再爭大賽資格

電競賽車在世界發展愈趨成熟，在國際汽車聯盟舉辦的第二屆世界賽車錦標賽（Motosport Games）中，電競再次被納入18個賽項中其中一項。早前代表香港出戰「奧運虛擬系列賽」的選手周天浩，今周末日將出戰世錦賽電競盃的香港區選拔賽，力爭代表香港的資格，明年遠赴法國參賽。



今年6月首度舉辦的「奧運虛擬系列賽」，電競車手周天浩（Stanford）代表香港出戰，即使足不出戶，亦可與世界各地的強手過招，終以總成績第11名完成賽事，在亞洲選手中排名第二。

周天浩直言機會難得，獲益良多：「難得代表香港參與這種大型的賽事，從不同選手中偷師，汲取他們的技術，然後嘗試在比賽中實踐。」

周天浩將出戰8月28及29日舉行的世界賽車錦標賽電競盃香港區選拔賽，力爭明年代表香港遠赴法國參賽。（何家達攝）

技術固然重要，但比賽心態更為關鍵。周天浩表示，他在奧運虛擬系列賽的排位賽過於緊張，影響發揮，只能在較後位置起步，直至正賽才逐漸發揮正常水準，可惜為時已晚。周天浩希望汲取上次的經驗，今次表現更上一層樓：「當然不滿意上次比賽的表現，發揮不了練習的實力。今次將以平常心應戰，盡力做好每一個圈，發揮應有實力，希望再度代表香港出戰大賽。」

世界賽車錦標賽電競盃香港區選拔賽將於數碼港的ER Esports Digital Entertainment Training Centre舉行。（何家達攝）

國際汽車聯盟世界賽車錦標賽因疫情延後一年，明年10月於法國保羅里卡爾賽道（Circuit Paul Ricard）上演，香港區代表選拔賽則於今周末日一連兩天舉行。20名準決賽選手分成兩組，各自進行3場賽事，爭奪周日的決賽資格； 10名躋身決賽的車手，終極王者將可脫穎而出，獲得世錦賽電競盃的參賽資格，明年10月以香港代表身份遠赴法國參賽。