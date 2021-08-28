足球熱話｜安特衛普領隊找數真漢子　賀主場反勝躋歐霸分組賽

足球講求士氣，增強士氣方法何其多，比利時的安特衛普領隊派斯基奇招奏效，從水深火熱中挽救球隊，領軍殺入歐霸盃分組賽。



歐霸盃附加賽次回合，落後2：4的安特衛普返回主場，兩球淨勝塞浦路斯代表奧摩尼亞，取消作客入球優惠後，兩軍需要以加時分勝負，最終以互射12碼3：2擊敗對手，反勝奧摩尼亞獲得歐霸盃分組賽資格，與法蘭克福﹑奧林比亞高斯及費倫巴治列入D組。

安特衛普主場兩球淨勝，收復失地，順利躋身歐霸盃分組賽。（安特衛普Twitter截圖）

安特衛普領隊派斯基（Brian Priske）賽後裸上身﹑下身圍着毛巾出席記者會，是否贏波出線興奮過頭？原來這是他的反勝奇招。這名安特衛普領隊看見記者時，笑向大家致歉，「對不起，我跟球員們輸賭，而我輸了，這就是我的懲罰。」

原來派斯基在賽前與麾下輸賭，若果球隊贏波又力保不失，並順利晉級的話，他就裸體現身記者會，全靠球員一股熱誠，將士用命，就憑領隊一句說話引發，這就是足球的魅力，同時成就領隊有機會「找數」。

「先生，邊位呀？」，安特衛普領隊記者會履行承諾，裸體現身。（Twitter截圖）

派斯基領軍反勝晉級，當然飲得杯落，開心受罰，這名44歲領隊直言球隊有能力在法定時間取勝，「球隊發揮非常出色，更有機會在法定時間擴大比數至3：0，全隊表現也值得今場勝仗。」

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