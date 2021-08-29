英超︱車路士十人守住利物浦1：1　占士領紅兼輸12碼惹球迷激辯

英超本周大戰利物浦主場大戰車路士，藍軍憑夏維斯的入球先開紀錄，守將列斯占士門前以手擋走皮球，不止輸掉十二碼還領紅牌被逐，球場內外均引發激辯。

沙拿冷靜為紅軍操刀射入，利物浦卻未能把握超過半場多踢一人優勢，車路士守住1：1戰果至完場，各得1分。



紅藍大戰當前，眾人關注重返車路士兼上場對阿仙奴個人表演的盧卡古，如何挑戰雲迪積克領導的利物浦防線。不過這頭新魔獸今仗大部分時間被祖爾麥迪比嚴密看管下，未有太多發揮機會，即使如此，他與一眾藍軍隊友積極配合下，上半場頻頻組織具威脅攻勢，22分鐘便憑一次角球攻勢，由夏維斯以一記巧妙頭槌，先開紀錄。

夏維斯（不入鏡頭）的頭槌笠死利物浦門將艾利臣，為車路士先開紀錄。（Getty Images）

紅軍落後下傾力反撲，戰至上半場補時階段，車路士守將列斯占士在門前以手擋出皮球，主球證安東尼泰萊（Anthony Taylor）由於視線被阻，最初並無表示。

經視像助理球證（VAR）建議「睇片」，他走到場邊一看慢鏡，立即跑回場內鳴笛，不止判罰十二碼，還向列斯占士出示紅牌，車路士和利物浦球員也彷彿意想不到，露出意外神情。

主球證安東尼泰萊判罰車路士十二碼兼紅牌逐占士離場。（路透社）

▼全場精彩鏡頭 ▼

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車路士球員強烈抗議之中，射手沙拿冷靜為利物浦主射十二碼入網，為紅軍完半場前扳平1：1。

利物浦完半場前有法明奴傷出，車路士半場亦調走簡迪。藍軍少踢一人，下半場變成一場攻防戰。擁有人數優勢的利物浦，全力發動攻勢瘋狂進攻，但全數被車路士瓦解。全場24次射門，7次命中目標，除沙拿的十二碼入球外，眾將連番施射，連中堅雲迪積克也曾起腳，均過不到車路士門將艾度亞文迪的最後一關。

10人應戰的車路士，仍然嚴守隊型和防守紀律，終能守住1：1賽果。在晏菲路球場守住1分，賽後藍軍將帥均興奮慶祝。

車路士劣勢中守住1分，領隊杜慈握拳慶祝。（路透社）

在討論區，不少香港球迷認為占士的手球已被判罰十二碼，再領紅牌有「過嚴」之嫌，引起不少激烈討論。

車路士領隊杜慈賽後受訪，大讚球員表現，對占士被逐，他並沒有多投訴，揚言「球例或許就是這樣」，惟他表示不喜歡那面紅牌，認為那對比賽可觀性大有影響，一場原本精彩賽事就此泡湯。當被問到是否不滿意這條球例本身，杜慈卻不願再多談，推說「我不知道」。

無論如何，今仗下半場車路士盡顯決心和防守功力，對今季爭標無疑是支強心針，相反，利物浦在優勢中久攻不下，今夏轉會市場前線未作任何收購，隱憂浮現。今仗過後，車路士與利物浦均3戰2勝1和得7分，與同分的韋斯咸、愛華頓同排在聯賽榜前列。

英超第3輪戰果：

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