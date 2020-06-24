【F1】拉高倫由喜愛夜蒲變廿四孝老竇　「冰人」因子女融化

拉高倫雖然已經40歲，但這名芬蘭F1車手似乎仍未想停下來。不過，19年的賽車生涯，「冰人」由不知天高地厚的新晉車手，已變成了經驗老到的「型佬」。不止如此，這名芬蘭飛人亦由「喜愛夜蒲」變成了超級慈父，兒子Robin在其濡而目染之下，成為了一名車手。

「冰人」妻子Minttu Virtanen日前於instagram上載父子兩人一起玩小型賽車的片段，更打趣道：「我不確定，但看來Robin的速度快一點。」

Robin於2015年出世，今年5歲，但已不時到賽車場看Kimi比賽，亦跟爸爸一樣喜愛戶外活動，在父母的IG不時都會見到小孩玩越野電單車、滑雪的圖片。

Kimi去年表現不錯，為愛快（前身為沙巴）取得近7年最佳成績。（Getty Images）

見到多拉高倫在賽車場的身影，Robin亦似乎對賽車特別有興趣，Kimi亦很十分享受跟兒子在賽車場上共享天倫之樂。Robin亦十分有賽車天份，5歲就已經練得不錯的技術，Kimi在10時就已經在小型賽車場上取得不少榮譽，看來自己的賽車DNA一滴不留地傳給了兒子。

慈父拉高倫：

在賽車場上不茍言笑的Kimi，成為父親後不時露出慈父笑容。（instagram @kimimatiasraikkonen）

+ 7 + 6 + 5

作為一名F1迷多年，筆者見證Kimi在2001年於F1出道，由沙巴走到麥拿侖，由麥拿侖走到法拉利，2007年終於得到了應得的世界冠軍，2009年突然離開F1，其間鬥過拉力賽及NASCAR，2012年「浪子回頭」重返F1，於阿布扎比留下經典金句「I know what I am doing, just leave me alone」。

之後重返過法拉利的Kimi去年為愛快（前身正是沙巴）取得43分，車手榜排12位，雖然不算多，但這已是這支瑞士車隊2013年以來最佳的成績，可見Kimi仍是那個快、狠、準的「冰人」。

Robin受父親感染，對賽車十分有興趣。（instagram @mintturaikkonen）

Like father like son，Robin亦喜愛玩越野電單車。（instagram @mintturaikkonen）

賽車場上的Kimi雖然沒變，但場外的他已經變了不少。那個一臉稚氣的Kimi已經不再，但就變成了一名「型男」，亦不再是Party boy，已切切實實地成為了一名慈父。

Party Animal「冰人」拉高倫：

在賽車場上要見到Kimi笑很難，以往在場外見到Kimi笑，多半是他出外夜蒲玩得興高彩烈。Kimi 2017年開了IG賬戶後，能夠窺探更多場外的「冰人」。看其IG，你會見到Kimi笑，照片中還有妻子及子女。

為了賽車當上逃兵（芬蘭男子18歲需服18個月兵役）、曾在兩站賽事之間連飲十多日酒，Kimi曾經年少輕狂，2006年摩納哥站壞車，不回車房，直接走上自己的遊艇飲酒更是經典中的經典。

現時的拉高倫更享受與家庭共度天倫樂。不過，外出參加派對時，Kimi仍會出席，但你會見到妻子在他身邊。

拉高倫2006年摩納哥站退出比賽後，第一件事就是回遊艇跟朋友開P。（網上圖片）

愛妻號「冰人」拉高倫：

+ 8 + 7 + 6

「冰人」或許變了，但那個「大細路」卻沒有離去，依然喜愛戶外活動，仍會參加一切跟速度有關的活動。不過，這個「大細路」不再是自己一人，身邊多了一個真真正正的「細路」，而這「細路」隨時就是下一個「冰人」。

F1 2020年首8站賽程：