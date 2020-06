【F1】拉高倫由喜愛夜蒲變廿四孝老竇　「冰人」因子女融化

拉高倫雖然已經40歲,但這名芬蘭F1車手似乎仍未想停下來。不過,19年的賽車生涯,「冰人」由不知天高地厚的新晉車手,已變成了經驗老到的「型佬」。不止如此,這名芬蘭飛人亦由「喜愛夜蒲」變成了超級慈父,兒子Robin在其濡而目染之下,成為了一名車手。

「冰人」妻子Minttu Virtanen日前於instagram上載父子兩人一起玩小型賽車的片段,更打趣道:「我不確定,但看來Robin的速度快一點。」

Robin於2015年出世,今年5歲,但已不時到賽車場看Kimi比賽,亦跟爸爸一樣喜愛戶外活動,在父母的IG不時都會見到小孩玩越野電單車、滑雪的圖片。

Kimi去年表現不錯,為愛快(前身為沙巴)取得近7年最佳成績。(Getty Images)

見到多拉高倫在賽車場的身影,Robin亦似乎對賽車特別有興趣,Kimi亦很十分享受跟兒子在賽車場上共享天倫之樂。Robin亦十分有賽車天份,5歲就已經練得不錯的技術,Kimi在10時就已經在小型賽車場上取得不少榮譽,看來自己的賽車DNA一滴不留地傳給了兒子。

慈父拉高倫:

在賽車場上不茍言笑的Kimi,成為父親後不時露出慈父笑容。(instagram @kimimatiasraikkonen)

作為一名F1迷多年,筆者見證Kimi在2001年於F1出道,由沙巴走到麥拿侖,由麥拿侖走到法拉利,2007年終於得到了應得的世界冠軍,2009年突然離開F1,其間鬥過拉力賽及NASCAR,2012年「浪子回頭」重返F1,於阿布扎比留下經典金句「I know what I am doing, just leave me alone」。

之後重返過法拉利的Kimi去年為愛快(前身正是沙巴)取得43分,車手榜排12位,雖然不算多,但這已是這支瑞士車隊2013年以來最佳的成績,可見Kimi仍是那個快、狠、準的「冰人」。

Robin受父親感染,對賽車十分有興趣。(instagram @mintturaikkonen)

Like father like son,Robin亦喜愛玩越野電單車。(instagram @mintturaikkonen)

賽車場上的Kimi雖然沒變,但場外的他已經變了不少。那個一臉稚氣的Kimi已經不再,但就變成了一名「型男」,亦不再是Party boy,已切切實實地成為了一名慈父。

Party Animal「冰人」拉高倫:

在賽車場上要見到Kimi笑很難,以往在場外見到Kimi笑,多半是他出外夜蒲玩得興高彩烈。Kimi 2017年開了IG賬戶後,能夠窺探更多場外的「冰人」。看其IG,你會見到Kimi笑,照片中還有妻子及子女。

為了賽車當上逃兵(芬蘭男子18歲需服18個月兵役)、曾在兩站賽事之間連飲十多日酒,Kimi曾經年少輕狂,2006年摩納哥站壞車,不回車房,直接走上自己的遊艇飲酒更是經典中的經典。

現時的拉高倫更享受與家庭共度天倫樂。不過,外出參加派對時,Kimi仍會出席,但你會見到妻子在他身邊。

拉高倫2006年摩納哥站退出比賽後,第一件事就是回遊艇跟朋友開P。(網上圖片)

愛妻號「冰人」拉高倫:

「冰人」或許變了,但那個「大細路」卻沒有離去,依然喜愛戶外活動,仍會參加一切跟速度有關的活動。不過,這個「大細路」不再是自己一人,身邊多了一個真真正正的「細路」,而這「細路」隨時就是下一個「冰人」。

