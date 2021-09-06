【世盃外】阿根廷英超兵入境巴西疑提供假資料　巴阿大戰腰斬收場

世界盃南美洲區外圍賽，巴西主場鬥阿根廷的大戰，僅僅6分鐘便告一段落，竟然與防疫有關。4名阿根廷的英超兵，疑因入境時提供錯誤資訊，違反當地的防疫規例，巴西衛生部門及警方齊齊執法，令到今場賽事早段腰斬。



肺炎依然肆虐全球，防疫面前，人人平等，巴西對阿根廷的大戰同樣無情講。巴西在聖保羅主場迎戰阿根廷，上演今年美洲盃決賽翻版，兩大巴黎聖日耳門球星尼馬及美斯，分別領軍出戰，可惜突然殺出個「程咬金」，僅戰數分鐘卻腰斬收場。

根據巴西的防疫規定，一眾由英國入境的人士需要接受14天隔離，換言之阿根廷4名英超兵理應接受隔離，但阿士東維拉的馬天尼斯﹑熱刺的盧施素及羅美路今仗照樣披甲。當地衛生部門與警方開賽早段介入賽事，指阿根廷的英超兵疑提供錯誤文件，據悉資料未有提及曾經到過英國，避過當地的隔離規定，違反巴西的防疫規例並叫停賽事。

「走先啦係咁先啦」，擾攘一段時間後，阿根廷眾將離場。（路透社）

阿根廷眾將當然滿頭問號，從直播畫面中，美斯問「點解要開波踢5分鐘又停？我哋成個鐘之前已經到咗，有關方面可以話我哋知！」阿根廷在場內擾攘一輪，尼馬與美斯一同出面試圖解決事件，讓賽事繼續進行，可惜未能成事，最終阿根廷球員返回更衣室，賽事腰斬告終。

美斯與尼馬兩大球星出手，可惜未能解決事件，球賽最終腰斬收場。（路透社）

南美足協事後發聲明確認賽事腰斬，並未有提及重賽日期，並指球證及賽會將向國際足協提交報告。巴西衛生部門方面表示，阿根廷4名英超兵入境後直接前往球場，所以必定違反防疫條例，阿根廷足總則堅稱球隊沒有違反任何規例。

這場「巴阿大戰」未能完成，相信兩軍球員同樣無癮，阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）指這個決定令人遺憾，暗指當地的做法不當，「兩軍球員也希望賽事如常進行，可惜最終這樣收場，確實令人傷心。我不是希望找出罪魁禍首，但我認為發生什麼事都好，干擾賽事的時機不是太好。」

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