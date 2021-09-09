【美職早霸王】FC洛杉磯主場龍咁威　鹽湖城作客例牌腳軟難招架

今周美職聯（MLS）焦點戰，由西岸兩支中游球隊對碰。FC洛杉磯季中算是找對了人，新前鋒協助球隊重開勝利之門，加上今仗對手皇家鹽湖城作客例牌「腳軟」，是否會趁機會在對手傷口上灑鹽？



FC洛杉磯8場未贏過之後，上場把握肯薩斯體育會十人應戰下炒對方4蛋。另一邊廂，鹽湖城亦在主場奏凱，先失一球下反勝下游的FC達拉斯。

現時西岸聯賽榜上，前三名球隊分數逐漸拉開，鹽湖城30分排第7，領先FC洛杉磯只有3分，今仗如落敗即會被超前。

FC洛杉磯在首循環險勝鹽湖城。

主隊開季以來一直走勢麻麻，2019年MVP卡路士韋拿現時正養傷，幸好FC洛杉磯季中找到哥倫比亞前鋒基斯甸艾蘭高，最近兩仗正選上陣分別入一球，更帶來1勝1和佳績。翻查球隊今季賽績，他們主場發揮出色，12戰只負2場，入23球更是西岸最多。

客軍鹽湖城方面，攻力其實不差，兩名歐洲球員魯斯勒和達美亞基拿治合共攻入14球，又有助攻榜並列第2的艾朗靴里拉提供支援。不過問題是他們的主場戰績排西岸第1，但作客戰績差天共地。近4場作客全敗，看來鹽湖城一離開自己地頭，表現即低半班。

FC洛杉磯季中找到哥倫比亞前鋒基斯甸艾蘭高成為球隊及時雨。

皇家鹽湖城作客戰績麻麻。

對賽往績來講，FC洛杉磯在首循環險勝鹽湖城，球隊近期止跌，連續兩場主場對前列球隊都得分。鹽湖城不但作客差，對FC洛杉磯往績亦普通，毋須多考慮，今仗看好FC洛杉磯主場發威。

東、西岸聯賽排名（按圖放大）