英超｜車路士三球挫維拉創里程　盧卡古十年圓一夢親吻會徽

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）重返曼聯首戰立刻攻入兩球，緊接出賽的車路士也對由馬德里體育會借用的西班牙中場沙奧尼古斯（Saul Niguez）寄予厚望，遣他正選上陣。

儘管車路士終以3：0獲勝，但沙奧的表現卻不如預期，終要靠今季歐洲最佳球員佐真奴救亡；而同是今季收購、「回巢」的盧卡古（Romelu Lukaku），表現卻在另一極端。



盧卡古在2011/12球季效力過車路士，當時僅得18歲的他被視為「魔獸」杜奧巴的接班人，但表現不如預期下，僅踢過15場就被借走，輾轉踢過西布朗、愛華頓、曼聯和國際米蘭，終一步步成熟。

盧卡古（右）在2011/12球季首度效力車路士，成為韋拿斯波亞斯（中）的收購之一，惟這名葡萄牙籍主帥執教僅7個月就被炒，盧卡古翌季也被借走。（Getty Images）

盧卡古梅開二度 花十年圓一兒時心願

這位比利時前鋒今季以9750萬英鎊破球會紀錄轉會費回歸後，顯然大熟大勇，「二度處子戰」時作客摧毀阿仙奴的演出，獲杜曹大讚已證明在陣中的價值，今仗上、下半場各入一球，盡顯「卡士」，不單是他回巢以來的第3個入球，更是他首次在史丹福橋球場入波；加上高華錫把握對手犯錯建功，車路士終以3：0擊敗維拉，成為英超年代第二支取得第600場英超勝仗的球隊。

盧卡古重返起點一圓心願，賽後亦相當感觸：「我由11歲開始已有這夢想（在史丹福橋球場入波），我一直為這一刻努力。」僅兩個入球機會就轉化成兩個入球，盧卡古坦言意甲的經歷大大提升了自己的把握力，「在意甲，我一場通常只得一到兩個入球機會，所以每次都必需好好把握。」

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沙奧首戰令人失望 杜曹解釋：我以為他可立刻適應

然而同樣在今季簽入、26歲的沙奧尼古斯，表現則在另一極端，這名西班牙中場無論在馬體會或是國家隊都一直維持高水平演出，車路士領隊杜曹在成功借得此子後，曾如此評價：「他近年由傳統以跑動見稱的球員進化成戰略型球員，跟佐真奴有點相似，而他的傳球能力和理解能力也很好。」

沙奧尼古斯的英超首戰表現令人失望。（Getty Images）

可惜，在自己的英超首戰，沙奧卻無法展現出長處，反而在速率較高的英超賽場上顯得極為吃力，半場就被換出。短短45分鐘間，沙奧多次交失波或被對手搶走腳下球、並直接導致維拉數次具威脅反擊，未有因而失球實屬幸運；從數據來看，沙奧9次與對手爭搶皮球僅得1次成功、3次被搶走腳下球、沒有任何成功的攔截，難怪換邊後，杜曹立刻以佐真奴入替，才成功壓制維拉、搶回優勢。

杜曹賽後坦承沙奧的不足，但強調是自己的責任：「他還未適應這種高頻率的賽事，但我本以為他可以一來到就立刻融入，這是我的責任。」不過如今季表現大躍進的夏維斯，上季加盟車路士之初也有過一段適應期，期間也飽受批評，沙奧會否獲留用，難以一場處子戰去評價，他賽後亦在社交網絡坦承首戰表現不理想，「但仍為能作車路士首戰、球隊的勝利而開心。」

車路士主帥杜曹坦承未有預期沙奧無法跟上節奏，認為是自己的責任。（Getty Images）

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