【英超】利物浦慘痛的勝利　作客淨勝列斯聯　18歲小將足踝重創

英超周日（12日）獨腳戲，利物浦作客列斯聯，最終由沙拿﹑法賓奴及沙迪奧文尼各建一功，3球輕取對手全取3分。不過，紅軍今場勝仗亦要付出代價，今季不乏上陣機會的小將哈維艾利洛，被對手攔截受重創。



英超第4輪，未嘗一敗的利物浦造訪列斯聯，沙拿﹑沙迪奧文尼及雲迪積克等主力悉數披甲，隊長佐敦軒達臣先列後備，由小將哈維艾利洛（Harvey Elliott）擔正。

阿歷山大阿諾特一次右路地波傳中，沙拿門前撞射建功，利物浦20分鐘先開紀錄，及後沙拿造就堤亞高艾簡達拿頭槌建功，可惜這名埃及球星出波前越位在先，入球無效。紅軍戰至換邊後再有入球，阿諾特角球傳中，禁區一輪混戰，法賓奴快腳一射破網，下半場5分鐘擴大領先，加上文尼補時階段轉身抽射得手，利物浦最終作客3球淨勝列斯聯，4仗得10分，以得失球差暫列聯賽第3位。

法賓奴混戰中建功，利物浦換邊初段擴大領先優勢。（Getty Images）

英超第4輪戰果：

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縱然全取3分，今仗是慘痛的勝利，今仗擔正的小將哈維艾利洛，在下半場中段被對手的史杜爾克（Pascal Struijk）從後攔截，被踢中後痛楚大叫，身邊的沙拿急忙呼叫場邊的軍醫，這名小將左腳足踝重創，及後隨即送院，而史杜爾克隨即被出示紅牌驅逐。

利物浦主帥高普必然擔心小將的情況，目擊事發過程的他，當時也心知不妙，「當時他（艾利洛）的足踝不在正確的位置，幸好軍醫立即到場處理，我們需要等候詳細的報告。」高普坦言艾利洛的重創對球隊發揮有影響，「在場的球員同樣受驚，失去了比賽節奏，這是十分正常。」

艾利洛重創，沙拿緊張地呼叫場邊的軍醫。（Getty Images）

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史杜爾克事後在社交網站發文，向艾利洛致歉，直言無心傷害對方，「由此至終我也沒有傷害別人的原意，卻在今天發生了不幸的事件，我感到十分難過，希望你（艾利洛）早日康復。」列斯聯領隊比爾沙同樣為麾下辯護，指史杜爾克一心為了取回控球權。

哈維艾利洛送院接受進一步治療，並在社交網站上載限時動態報平安，高舉姆指，高普表示艾利洛可以玩手機，代表他不算太痛楚，是個好消息，艾利洛及後撐着拐杖離開醫院。

哈維艾利洛及後在社交網站豎起姆指報平安。（Instagram截圖）

足球比賽，受傷在所難免，列斯的一名小球員在比賽時觸傷手臂，與艾利洛同病相憐，並在同一間醫院的隔離病床。艾利洛即使重創，依然不忘鼓勵小球員，將自己的67號的比賽球衣及球鞋送給這名小將。