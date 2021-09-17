【歐霸】拉素門將醜死鬼犯錯致敗　同行賽後送暖：別垂頭喪氣

足球場上，門將獨自守住大門，當他們行差踏錯隨時導致失球，一切也會無限放大。作為球員，犯錯在所難免，就如拉素門將史達高沙親手將皮球拍入網內，最終球隊一球不敵加拉塔沙雷。拉素主帥沙利賽後捍衛麾下，直言他們不應該被怪責。



歐霸盃E組，拉素作客土耳其傳統球會加拉塔沙雷，拉素因為一球烏龍球告負，首戰未能打響勝鼓。

全場唯一入球出現在下半場，加拉塔沙雷右路一次傳中，拉素守衛拿沙利解圍「撻Q」，踢向自己龍門的方向，皮球從高而落並十分貼門，位置尷尬，門將史達高沙（Thomas Strakosha）在接實與拍出之間猶豫的一瞬間，不慎將皮球拍入網內。

史達高沙撲救時猶豫，鑄成大錯。（路透社）

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犯下致命失誤，史達高沙難辭其咎，只好以球衣掩臉及發脾氣，隊長恩莫比尼（Ciro Immobile）亦安慰隊友，相反加拉塔沙雷方面卻興奮慶祝這個突如其來的入球，相映成趣。

幸福來得太突然，加拉塔沙雷因為對方門將失誤而全取3分。（路透社）

"Just an extraordinary mistake from Thomas Strakosha!" 😳



You don't see own goals like this very often...pic.twitter.com/drdy98142R — Action Network Soccer (@ActionNetSoccer) September 16, 2021

拉素主帥沙利賽後坦言對賽果失望，並直指球隊亦有不少進步，「首場歐霸便失利難免失望，雖然球隊仍然有不少空間改善，但已經有進步不少，我們不能因為一次偶然的失誤而否定麾下的努力，而失誤正是球賽的一部分，我們無法避免。」

守門員是孤獨的，踢得好未必察覺，但有事發生必定「孭鑊」。正如沙利所說，球員犯錯在所難免，重要的是如何走出陰霾。面對對手中伏，加拉塔沙雷門將梅斯利拿（Fernando Muslera）同樣感同身受，賽後不忘勉勵同行，「數星期前，我也有嚴重失誤，門將只可以孤獨地面對，希望史達高沙不要垂頭喪氣，盡快忘掉這件事並重新出發。」

球員犯錯在所難免，沙利直言不要怪責球員們的表現。（路透社）

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