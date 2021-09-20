英超︱莫耶斯堅持補時派盧保射十二碼決定正確　修夫基躺着也中槍

曼聯英超作客韋斯咸之所以能夠全取3分，一方面是陣中有C朗拿度、連格和迪基亞3大英雄挺身而出，與此同時，也與補時4分鐘韋斯咸領隊莫耶斯一個決定息息相關——當時鎚仔幫獲得十二碼，迪格蘭賴斯已拿起皮球準備主射，莫帥卻即時調入隊長馬克盧保來操刀，結果宴客。

以連尼加為首的一眾球評人以至球迷，均無法理解莫耶斯的決定，然而這位蘇格蘭領隊堅持自己的選擇，並聲稱「如不做這決定，我才會後悔。」



韋斯咸補時換入盧保主射十二碼，結果因他宴客，未能追平比數。（路透社）

「人類總是要犯同樣錯誤」，看着馬克盧保的十二碼，被不太擅長救點球的迪基亞撲出時，相信不少球迷或許都會想到這句話。

英格蘭一代名將連尼加說出大家的心聲，「這是個我永遠不能理解的決定。換入一個連皮球也未接觸過的球員射十二碼，就算是盧保那樣富有經驗的劊子手，也是令人費解。情況一如英格蘭在歐國盃時那樣。」他不止質疑韋斯咸領隊莫耶斯的決定，更連帶再次向英格蘭領隊修夫基「鞭屍」，不滿他在歐國盃決賽互射十二碼時，換入辛祖和拉舒福特，結果二人雙雙宴客。

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連尼加無法理解換人射十二碼的決定。（Twitter＠GaryLineker）

之後有網民以網球和高爾夫球為例，嘗試反駁他的觀點，連尼加再加以說明，「每個網球手在比賽前都會練習擊球，每個高爾夫球手比賽前都會練習開球，每個足球員比賽前都會練習射球。一個90+分鐘換入的後備球員沒有機會那樣做，些微的細節，結果有極大分別。」

另一位球員出身的球評家桑拿士直斥：「全部都錯晒」，「盧保已坐下來20分鐘到半小時，他未準備好落場。這是個差勁的十二碼，並非偉大的撲救。我想莫耶斯會對自己感到生氣。」

莫耶斯堅持自己換入盧保操刀射十二碼的決定。（路透社）

莫耶斯：「我不後悔」

記者賽後問莫耶斯，會否對決定感後悔，他的回應是：「我會否後悔？完全不會，馬克盧保是我們隊中其中一位最佳十二碼劊子手。」

「我們有足夠時間去想，有足夠時間作出那個決定。我的選擇，我的決定。你必須進行重大決定，有時行得通，有時不。」莫耶斯更聲稱，「如果我沒有作出那決定，我想我會對自己更為失望。」

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峰迴路轉的比賽尾聲：

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英超近代最強劊子手，遇上不擅撲救十二碼的門將，卻有意想不到的結局。（Getty Images）

近代最強劊子手之一

莫耶斯對盧保的信任，多少源於韋斯咸隊長的強大十二碼紀錄，對曼聯一仗之前，他生涯42次操刀主射，38次射入，只有4次射失，命中率高達90.47% ，是近20年來十二碼命中率第二最高的球員，僅次羅拔利雲度夫斯基。他對上一次射失，已經是2016年12月的事。

有趣的是，另一邊廂，迪基亞被評為其中一位最不擅長撲救十二碼的頂級門將，Opta數據顯示，他對上一次為曼聯或西班牙國家隊撲出十二碼，已經是2016年4月的事。5年以來，他40次面對極刑，均束手無策，直到這一次。

一個不擅撲救十二碼的門將，遇上其中一個最強大劊子手，曼聯領隊蘇斯克查一方面稱：「我相信大衛（迪基亞）」，一方面又直言，「看過馬克盧保射入過如此多十二碼，當然會感到沮喪並預備只能帶1分回家，幸好大衛持續上佳狀態」。

迪基亞難得做十二碼英雄，特別興奮。（Getty Images）

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