英超｜曼城作客車路士演矛盾大戰　加比爾捷西斯人叢中射入奠勝

周六英超早場大戰，車路士主場對曼城。兩隊在上半場形成攻防戰，藍月亮主攻，藍戰士主守，兩隊沒有中目標攻門，互交白卷。巴西前鋒加比爾捷西斯在53分鐘為客軍開紀錄，曼城維持1：0紀錄至完場，擊敗車路士。



車路士主帥杜慈排出較保守的3-5-2陣式，魯迪格、安達斯基斯坦臣及艾斯派古達打三中堅，尼高路簡迪、高華錫及佐真奴費路打三防中，列斯占士及馬高斯阿朗素分列翼衛，迪姆華拿及盧卡古就以雙箭頭攻堅。

至於曼城領隊哥迪奧拿就以兩位英格蘭國腳菲爾科頓及基亞利殊配合加比爾捷西斯攻堅，奇雲迪布尼及貝拿度施華組織，洛迪卡斯簡迪負起較多中場防守的工作。至於曼城的4人防線就由基爾獲加、魯賓戴亞斯、拿樸迪、祖奧簡斯路組成。

車路士對曼城是一場攻防戰。（路透社）

比賽一開始已經是攻防戰的格局，曼城較主動，佔較多控球，積極以前場逼搶，造到一些傳中及博到角球，但未有形成威脅埋門；至於車路士在受壓下很難組織到攻勢上前場，兩翼反擊也未見功效，無法威脅到曼城的大門。

15分鐘，車路士找到一次快速反擊，馬高斯阿朗素送出直線，華拿突破越位闖入禁區，在魯賓戴亞斯的防守下，他跑到禁區偏左位置後傳中，門前的盧卡古在包入中路的簡斯路看管下未能射門。18分鐘，華拿在左路再有機會，他入到禁區大位起右腳一射，省中曼城球員出底線。

不過，車路士的反擊機會不多，很多時未搓到去前半場，已被曼城逼到失去控球。28分鐘，車路士右翼衛列斯占士受傷，堤亞高施華後備入替，艾斯派古達頂上右翼衛，而施華就踢中堅。

列斯占士受傷倒地。（路透社）

列斯占士要由堤亞高施華入替。。（路透社）

儘管曼城壓住半場圍攻，但板斧不多，車路士的防守亦很穩健，尤其以魯迪格發揮得最好，而門將艾度亞文迪面對高空波都十拿九穩。曼城開始用得較多遠射，在34分鐘，洛迪卡斯簡迪在禁區頂找到空位起腳，魯連格用頭槌解圍，之後曼城開出角球，魯賓戴亞斯頭槌接應，也被車路士球員擋到。39分鐘，迪布尼推大位起右腳遠射高出。41分鐘，加比爾捷西斯在禁區內獲得機會，但他心口一控射高。

曼城上半場尾段的攻勢開始入肉，但始終未能射中目標。（路透社）

半場佔近7成控球的曼城，6次埋門都無功而還，全部不中目標，至於車路士也沒有中目標埋門，兩隊踢完上半場互交白卷。

下半場初段，曼城繼續主攻，左翼基亞利殊把握到車路士右中堅安達斯基斯坦臣及右翼衛艾斯派古達之間的漏洞，一而再深入禁區腹地，造出傳中及射門，包括在48分鐘，基亞利殊在禁區頂偏左起右腳熨射斜出。

加比爾捷西斯拗腰一射，為曼城在換邊後開紀錄。（路透社）

曼城開出短角球，簡斯路禁區外一吸，再起腳遠射，省中禁區內的加比爾捷西斯，這名巴西前鋒截到，面對佐真奴、魯連格及簡迪等的防守，仍能在禁區人叢中找到一條「私家路」，拋腰一射，皮球稍為省到人而入，為曼城在53分鐘領先1：0。

入球出現後，車路士不可再踢得保守，需要攻出來，戰情變得開放。在58分鐘，基亞利殊再次找到空位，在禁區內大位一射，文迪落地撲出底線。61分鐘，曼城快攻，簡斯路左路快放送出地波傳中，文迪撲走，加比爾捷西斯一射，被堤亞高施華護空門。

杜慈變陣，加強進攻，簡迪及佐真奴兩位防中先後被換走，夏維斯及羅夫度斯卓克入替，兩隊漸變成對攻之局。62分鐘，夏維斯傳中，盧卡古射入，但夏維斯越位在先，入球無效。67分鐘，車路士右路防守又出現問題，基亞利殊無人看管，入到禁區傳中，門前略過，右路的加比爾捷西斯再傳中，被車路士守將截到。

79分鐘，曼城前場罰球，直接斬入禁區，遠柱的拿樸迪趕到但射斜。基亞利殊在下半場非常活躍，在83分鐘，他更加單刀埋門，但被文迪撲出。最終，曼城維持1：0勝局至完場，作客擊敗車路士。曼城今場佔6成控球，全場15次攻門有4次中目標；相反車路士全場0中目標埋門輸波，錄得今季聯賽首場敗仗。

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