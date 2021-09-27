F1俄羅斯站｜帶頭也徒然　一場雨擊倒諾里斯　咸美頓收獲生涯百勝

「索契是唯一我不想排頭位的賽道。」

一個決定，足以致命。麥拿侖的諾里斯在F1俄羅斯站帶足大半場，可惜敵不過末段的一場雨，最終失掉冠軍，一直緊隨其後的咸美頓則「冷手執個熱煎堆」，贏得職業生涯第100個分站冠軍，並在總成績榜反超前韋斯達賓。



索契舉行的F1俄羅斯站，由排位賽已經充滿驚喜，最後一節濕地變乾地，一眾新生代車手成功偷雞，搶佔三甲，麥拿侖的諾里斯首嘗頭位起步的滋味，這名英國車手賽後笑言「索契是唯一我不想排頭位的賽道」，豈料一語成讖。

雨後排位賽預示新生代上位？ 咸美頓犯錯無地自容

諾里斯與辛斯甫起步隨即帶出，這名麥拿侖車手及後成功超越舊隊友，重奪領先位置，大多數車隊在索契賽道採取一停戰術，諾里斯換胎保持優勢，咸美頓從後力追，一直維持1秒左右的距離，「咸爵爺」難越雷池半步。

諾里斯一直帶頭，咸美頓只能緊隨其後。（Getty Images）

麥拿侖繼上站包辦冠﹑亞軍後，有望一連兩站稱霸，可惜他們的如意算盤打不響。天氣預報一直表示今站有機會下雨，在末段終於落得出，一眾車手紛紛在第47﹑48圈換胎，領先的諾里斯與咸美頓「敵不動，我不動」，後方的「咸爵爺」被車隊說服，49圈入站換胎。

比賽末段突然落起雨來，諾里斯堅持使用光頭胎。（Getty Images）

天雨依然，賽道狀況更為惡劣，麥拿侖方面詢問諾里斯換胎的意見，換來一句斬釘截鐵的「NO！」，堅持使用「光頭胎」的他猶如滑冰，即使慢速行駛依然多次離開賽道範圍。苦苦堅持，經已沒意思，諾里斯原先接近30秒的差距蕩然無存，事實證明Lando不能捱到尾，被改用「綠胎」的咸美頓輕鬆爬頭。諾里斯其後死死地氣進入維修站，最終將分站冠軍拱手相讓。

諾里斯堅持使用乾地胎，最終失控離開賽道範圍，分站冠軍拱手相讓予咸美頓。（影片截圖）

錯過首奪分站冠軍的黃金機會，諾里斯承認錯在自己，「我一直認為不進維修站是正確決定，最終我決定留在賽場，不過雨勢突然變大，結果證明我錯了，我感到十分絕望。」

俄羅斯站前十位：

+ 5

咸美頓最終首名衝過終點，取得職業生涯第100個分站冠軍，因為上場犯規及更換波箱零件而被罰的韋斯達賓，由尾位殺上頒獎台，奪亞而回。車手榜領先位置再度易手，「咸爵爺」以2分之差反壓韋斯達賓。

生涯百勝，再重奪車手榜領先位置，咸美頓當然風騷。（路透社）

+ 4

要不是這場大雨，咸美頓亦難以取得生涯百勝，這名英國大師兄賽後安慰諾里斯，並盛讚對方今場的表現，「Lando今仗表現出色，擁有強大的速度，倘若沒有下雨的話，他是難以超越，感激車隊即時的反應，我們才可以帶走分站冠軍。」

咸美頓直言諾里斯表現出色，幸好一場雨協助他贏得冠軍。（Getty Images）

今季F1餘下賽程：