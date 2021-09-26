F1．俄羅斯站｜雨後排位賽預示新生代上位？　咸美頓犯錯無地自容

今季一級方程式格蘭披治世界錦標賽（F1）是近年少見的緊湊，不單兩大車手咸美頓（Lewis Hamilton）和韋斯達賓（Max Verstappen）爭冠極有火花，連中游位置的爭奪戰、新生代車手的急速冒起也令人眼前一亮。

周六（25日）俄羅斯站排位賽，一場大雨過後，情況劇變的賽道仿如最佳測試：經驗是否代表一切？新生代能否打破舊勢力？車隊和車手之間的合作和互信，也顯露無遺。



今站俄羅斯站，賽會事先張揚周六會下起大雨，預告排位賽或有機會推遲到周日正賽前，猶幸大雨雖令F2的衝刺賽第1回合及F1的自由練習3（FP3）都延期及取消，但排位賽開始前及時停雨，能順利開賽。由於紅牛車隊預期在這賽道難跟平治車隊競爭，早已安排韋斯達賓的戰車在周五換上全新波箱及引擎，篤定從尾位起步；法拉利的陸克萊（Charles Leclerc）、威廉士車隊的拉迪菲（Nicholas Latifi）也有同樣安排。

紅牛車隊早已為韋斯達賓的戰車換上新引擎，因超出一季只可用3套引擎的限制，需按例受罰從最後一位起跑。（Getty Images）

賽道情況劇變考起車隊 「金牛」犯錯斷送好表現

排位賽第一回合（Q1），賽道仍然濕滑，全體戰車起用綠圈的「晴雨軚」，除篤定尾位起跑的韋斯達賓未有造時間外，沒什麼意料之外的賽果；但到第二回合（Q2）後半，賽道開始迅速變乾，到此出現第一位「犧牲者」——艾法托利車隊的加斯利（Pierre Gasly）。

加斯利今季表現出色，14次排位有11次排前6名，今周他與戰車在自由練習也展現極佳速度，到FP2單圈速度甚至只輸給兩部平治。Q2前半他仍排在三甲，惟賽道漸乾、對綠圈胎的損耗增加，他多次向車隊要求進站換軚卻遭拒絕；偏偏車隊為其隊友角田裕毅換新軚、其餘車隊亦紛紛換軚，最終加斯利因而未能造出更好時間，爆冷在Q2止步僅排第12位。儘管車隊完賽後立刻透過無線電向他道歉，坦承不讓他換軚「是個錯誤」，但加斯利仍氣得拒絕回答、更不斷拍打「希奴」和軚盤洩忿，片段成為車迷熱話。

加斯利Q2出局怒打戰車洩忿：

不過Q3出現的場面，大概會讓加斯利更為錯過空前機會而憤怒十倍；也反映車隊與車手的互信是如此關鍵。

羅素關鍵時刻賭贏 諾里斯再展光芒

Q3前半，一切如所料，平治兩將咸美頓和保達斯大部份時間都佔據前兩名，惟進入後半部份，賽道開始更乾，威廉士車隊的佐治羅素（George Russell）率先要求進站換上「光頭」的紅胎，希望趁其他車隊仍在用抓地力佳卻慢上許多的綠圈軚之際，做出更快時間；法拉利的辛斯和麥拿侖的諾里斯也立刻跟隨，其他車隊也紛紛反應。

已落實下季轉投平治的羅素，近期在雨戰排位賽屢有好表現，但到正賽速度則常輸蝕。（Getty Images）

最終證明羅素的決定正確無比。跑了兩圈成功讓輪軚進入工作溫度後，諾里斯和辛斯壓過兩部平治，搶走第1和第2位；羅素駕駛的威廉士戰車速度雖較輸蝕，但仍憑輪軚優勢排第3，已是他今季第2次在排位賽跑贏下季隊友咸美頓。

諾里斯上一站駕駛麥拿侖在正賽排第2位，今次更取得F1生涯首個頭位，表現毫無疑問是今季最佳車手之一，不過俄羅斯站素來不利於頭位起步車手，難怪他也苦笑：「索契是唯一我不想排頭位的賽道。」

諾里斯取得F1生涯首次頭位起步，惟由於起步後的長直路，俄羅斯站總是不利於頭位車手，自2014年於索契賽道作賽6屆以來，僅得2次由頭位車手奪冠。（Getty Images）

辛斯為法拉利取得第2起步位置。（Getty Images）

平治方面雖也換上紅軚，卻只能以「一團糟」形容——保達斯順利換軚，但今季平治戰車的老問題是暖軚極慢，最終未能趕及讓紅軚進入工作溫度，無法改善時間，排第7收場；咸美頓更是自製災難，先在最後幾分鐘進入維修站通道時「自炒」撞壞頭翼，結果花上不少時間換翼、也阻礙了隊友保達斯出站，最終咸美頓換好所有部件趕急地返回賽道時，大概因為輪軚太冷根本無抓地力，他不斷打滑、最終車尾撞牆，排位賽也第4名收場。

咸美頓今季14戰過後只得4站奪冠，與過去的統治力相比大為失色。（Getty Images）

咸美頓賽後也坦承一切是自己的責任：「很對不起車隊的每一位，無人會預期一位世界冠軍車手會交出這樣的表現。但一切已然發生，我會在正賽盡力去補救。」紅牛唯一一位進入前10起跑的車手佩雷斯，最終在與比賽工程師溝通的失誤、和在換軚後暖軚時犯錯之下，最終排位第9起步，以他近期的表現也許已不特別讓人失望。

F1圖輯：賽車界「時尚教主」咸美頓的造型，偶爾讓人很驚訝（按圖觀看）