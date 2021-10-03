西甲｜蘇亞雷斯倒戈巴塞創里程　入球後一個手勢被指報復舊帥

沒有了美斯的巴塞隆拿，繼續沉淪在西甲積分榜中游，周日（3日）對馬德里體育會更吞下今季首場敗仗，「劊子手」正是他們去年狠心拋棄的蘇亞雷斯。

蘇亞雷斯沒有激情慶祝，但一個手勢，卻被視為對巴塞主帥朗奴高文的「復仇」。



陷財困的巴塞隆拿今季連靈魂人物美斯也失去，在西甲只能在聯賽榜中游浮沉，盛傳或遭解僱的朗奴高文，卻在周日（3日）領巴塞對馬德里體育會前，獲會長拿樸達（Joan Laporta）公開支持，指「無論今天（對馬體會）賽果如何，高文會繼續出任巴塞主帥，他有合約在身，我們也希望他能領軍重返勝軌」。

高文因前一輪聯賽對卡迪斯領紅需停賽兩場，今仗繼續在看台觀賽，但等待他的卻是今季西甲第一場敗仗。

朗奴高文雖獲巴塞會長拿樸達公開支持，但卻迎來了今季首場敗仗。（路透社）

主場出擊的馬體會，憑着湯馬士林馬、蘇亞雷斯和祖奧菲歷斯的配合不斷向巴塞施壓，23分鐘便打開紀錄，蘇亞雷斯在中路接應祖奧菲歷斯傳送，再第一時間斜傳予湯馬士林馬，林馬推入禁區起腳轟入；完半場前馬體會反擊，今次到蘇亞雷斯接應林馬吊傳後，輕鬆推射破門，馬體會最終順利以2：0獲勝。

蘇亞雷斯交出一個入球、一次助攻後，未有向舊東家大肆慶祝，反而雙手合十似在道歉，但他最後卻做出一個「打電話」的手勢，即時令人聯想起他是否向巴塞主帥朗奴高文示威。

【蘇亞雷斯上季初離開巴塞隆拿前告別隊友】（按圖放大）

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去年8月，朗奴高文上任後為巴塞清洗舊部，西班牙傳媒廣泛報道指高文當時僅向蘇亞雷斯打了一個1分鐘的電話，「通知」當時已效力巴塞7年的他已不在球會計劃之中。報道指蘇亞雷斯在短短通話中曾提出為了留隊甘願做後備，但高文態度堅決，當蘇亞雷斯要求解釋時更遭對方掛斷電話，最終他黯然離隊並轉投馬德里體育會，上季首度效力即奪得西甲冠軍，但兩次鬥巴塞，首戰因確診新冠肺炎未能上陣、今年5月一戰只踢成0：0。

蘇亞雷斯這個「打電話」手勢被認為是向巴塞主帥朗奴高文示威。（路透社）

雖然上季轉投馬體會後奪得聯賽冠軍，「阿蘇」已被視為成功復仇，但今仗是他轉會以來首次射破巴塞隆拿大門，更創下一個里程：他在西甲已成功射破全部31支對過的球隊，證明他儘管已屆34歲，但表現未有下滑；也證明巴塞當初與他「分手」實在難以服眾。

不過，蘇亞雷斯本人就否認打電話手勢跟朗奴高文有關：「這手勢是我事先跟我的子女們約定好的，這是告訴知道我電話號碼的人，我的號碼未有改變過。」