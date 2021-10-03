菁英盃︱傑志大難不死挫南區　陳肇鈞倒戈：好耐無踢爭標隊

傑志門將保羅今夏於亞冠盃有不俗表現，對日職大阪櫻花時更曾贏得單場最有價值球員獎項。這位巴西裔守門員新季備受重用，包括今日（3日）鬥冠忠南區在內，近3場均取代王振鵬正選上陣。

然而保羅今場卻出現「蝦碌」鏡頭，惟出迎攔截對手後「大難不死」，獲球證「從輕發落」。



「藍鳥」雖然5分鐘憑安永佳無人看管下頂入領先1：0，不過保羅踢到23分鐘突然「派膠」（犯錯），接應隊友回傳時「撻Q」，被南區球員搶截得手。

傑志5分鐘由安永佳打開紀錄。（袁志浩攝）

保羅即棄關出迎嘗試化解危機，但單刀的夏志明於禁區邊快一步心口彈走皮球，保羅手腳並用阻止對方推進，回防的傑志中堅朴俊炯乘勢解圍。球證庾建峯此時吹停比賽，但僅向保羅出示黃牌，令南區球員十分不滿，紛紛上前跟球證理論，同時投訴應判罰12碼。

傑志對南區插曲：保羅應遭罰紅牌離場嗎？（按圖放大）

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球證跟旁證商討後，終確認犯規在禁區外發生，維持判決。罰球由夏志明操刀，離門不足廿碼卻一飛衝天，為這場擾攘近五分鐘的「小插曲」劃上句號。

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傑志49分鐘再由射手丹恩奴域破門，這位黑山中鋒右路窄角度突破，扣過鄭進泓後再輕力挑射笠死伍瑋謙，助「藍鳥」贏2：0，賽後反壓南區升上積分榜第3位。

丹恩奴域（右）為傑志鎖定勝局。（袁志浩攝）

南區質疑裁決：比賽轉捩點

南區領隊貝可泓賽後對球證未有驅逐保羅離場，表示「搲晒頭」，「（保羅是）最後一位防守球員，也破壞了入球機會，（球證決定）既然不是12碼，沒有『全餐』（即判罰12碼及紅牌），所以我不明白。助理裁判有提示球證出示紅牌，但他（球證）有自己決定。」

他相信這判決判決是今場比賽轉捩點，強調當時南區雖落後，但若餘下時間多踢一人，有機會逆轉戰況，「但這並不完全是輸波原因，我們防守死球時有疏忽，要再加以改善。」

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傑志主教練金東進則揚言，會繼續信任保羅的把關能力，「我相信隊內每位守門員，每個人也會犯錯，我提點他要有自信，繼續敢於傳球給隊友。」

陳肇鈞首披傑志球衣 不諱言「流浪要求低」

另外，今場另一焦點落在倒戈的傑志中場陳肇鈞身上。他上季初傳出跟南區主帥列文意見不合，一度不獲註冊、未能隨球隊操練；事件最終由待管理層介入解決，才轉投標準流浪，至日前加盟傑志。這位港將此役76分鐘後備上陣，僅4分鐘後南區即換入列文，但兩人場內未有「交手」。

陳肇鈞首次披上傑志戰衣，倒戈舊東家南區。（袁志浩攝）

陳肇鈞表示，自己狀態仍未足，會慢慢融入球隊，也似乎意有所指：「這裏有我暫時遇過最專業的球員，大球會的設施亦容許球員發揮最好。」他不諱言：「流浪要求低，但這裏任何事不容有失，反而推動自己，是效力大埔後從沒試過的感覺。」他又稱會繼續享受足球，為球會爭標及希望再度入選港足。