C朗入波領葡萄牙挫卡塔爾兼破紀錄　葡軍主帥暗諷曼聯不懂用人

葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）以36歲之齡回歸曼聯，仍然是新老球迷寵兒，全因他的努力和能力都打破一般人對一個36歲足球員的想像。

C朗在香港時間周日凌晨（10日）領葡萄牙友賽卡塔爾，再造出兩項紀錄。



英超歐聯賽程緊密、葡萄牙對卡塔爾也僅是友賽一場，但這通通不是C朗不努力的藉口。對卡塔爾，C朗正選上陣一刻，已打破由西班牙國腳沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）保持的國際賽上陣歐洲紀錄，以181場超越拉莫斯的180場，同時晉身國際賽上陣世界排名的第５位。

不過作為多項足球紀錄保持者，C朗並不滿足於此。

【圖輯】國際賽上陣世界排名前5位，第一名竟在退役後37年才獲認可

擁有主場之利的葡萄牙，實力遠超作為明年世界盃主辦國的卡塔爾，早段已有不少攻勢，C朗也曾錯過大好的半單刀機會，到37分鐘他在門前撞入，這一球不但為葡萄牙打開紀錄，也成為載入歷史的一球——這個入球，令卡塔爾成為第46支被C朗取得入球的國家隊，更令他登上足球史上，攻破最多國家隊大門的球員。

+ 4

C朗對卡塔爾的入球也成為他第112個國際賽入球，進一步推前他保持的國際賽入球世界紀錄。值得留意的是，112個入球中，剛好一半的56個入球都是在C朗30歲後取得，再度印證他在國家隊的影響力未有隨年月減退。

最終C朗在今場友賽踢了45分鐘，半場已被換出，葡萄牙也憑荷西方迪和安達施華再各建一功，以3：0擊敗卡塔爾。葡萄牙下仗會在周二深夜的世界盃歐洲區外圍賽主場對盧森堡。

費蘭度山度士明言C朗需要上陣時間。（Getty Images）

費蘭度山度士：C朗很需要上陣

葡萄牙國家隊主帥費蘭度山度士早於賽前已明言「C朗需要比賽時間」，賽後他再一次強調這一點：「讓C朗落場很重要，我也了解，給他45分鐘時間上陣會更好。」他在言談間流露對於曼聯主帥蘇斯克查對愛華頓時，僅讓C朗後備落場的不滿：「C朗是一個很需要上陣的球員，他需要接觸皮球，比賽跟訓練完全是兩碼子的事。上一場比賽（曼聯對愛華頓），他僅僅踢了20分鐘（實際上是後備上陣33分鐘）。」

曼聯主帥蘇斯克查在主場對愛華頓一戰，未有派C朗正選上陣，最終遭逼和。（Getty Images）

C朗在又破一紀錄後也在Instagram分享感受，他道：「每當代表自己國家、穿上這顏色球衣時，總是這麼驕傲。還有最後一個考驗，我們擁有一樣的夢想，也有堅定不移的目標：參加2022年的卡塔爾世界盃決賽周！」