世界盃外圍賽｜修夫基棄雙防中　英格蘭逼和匈牙利的變陣啟示

世界盃外圍賽歐洲區I組，英格蘭主帥修夫基排陣進取起來，主場面對實力不俗的匈牙利，放棄雙防中，以進攻型的4-3-3陣式應戰，但發揮不如預期，靠史東斯把握死球攻勢門前撞入，英格蘭以以1：1逼和匈牙利。儘管英格蘭仍以20分排小組榜首，晉級形勢樂觀，但修夫基明言今場表現「唔收貨」，整體全隊踢得差，令人失望。



路蘭沙拉爾射入12碼，為匈牙利先開紀錄。（路透社）

通常面對有點實力的球隊時，修夫基都傾向保守，喜會用迪格蘭賴斯拍加雲菲臘斯踢雙防中，但今仗在溫布萊主場出戰，修夫基似乎想進取起來，排出4-3-3陣式，以迪格蘭賴斯為單防中，配上美臣蒙特及菲爾科頓兩名進攻型中場，至於前線就以史達寧、哈利卡尼及基亞利殊合作攻堅。

今場英格蘭正選當中，曼城佔半壁江山，除了史達寧、基亞利殊及科頓外，還有基爾獲加及史東斯。這是史上英格蘭正選陣中最多曼城球員的一次。

【英國《每日郵報》的英格蘭球員評分（按圖放大）】

+ 6

儘管用了半隊曼城人，但英格蘭踢不出曼城的足球。雖然他們佔控球優勢，但進攻無從入手，有點老鼠拉龜，哈利卡尼的持續低迷，也令球隊攻力大打折扣。匈牙利牌面不如英格蘭，但從今夏歐國盃見到，這支東歐球隊絕對是硬骨頭，曾令德、法、葡都吃盡苦頭。

有匈牙利球迷與警方衝突。（路透社）

24分鐘，英格蘭左閘勞基梳爾在禁區內起腳過高，踢到對方球員，球證判處12碼，路蘭沙拉爾操刀，比克福特捉錯路，匈牙利領先1：0。

史東斯在罰球攻勢中門前撞入，為英格蘭追平。（路透社）

英格蘭在生波製造不到機會，唯有靠擅長的死球組織，科頓處理罰球，斬入禁區，前柱一片混亂，後柱的史東斯及時趕到，伸腳射入，幫英格蘭追成1：1。踢到上半場補時，英格蘭組織到次不錯的機會，梳爾在禁區K角位斬去遠柱，史達寧頭槌攻門被撲出，跟住他再補中但射斜，兩隊半場各一言和。

史達寧今場都有浪費埋門機會。（路透社）

換邊後，英格蘭有改善，進攻較積極，多了起腳機會，但最有威脅的還是死球，又是史東斯，他在61分鐘接應科頓開出的角球，頭槌一頂，擦柱而出。修夫基之後作出一個令人意外的換人，將前場最活躍的基亞利殊換走，由布卡約沙卡入替。史達寧及卡尼在下半場都有入球良機，但兩人都未能把握。最終，全場佔64%控球的英格蘭，11射5中之下，主場與1：1賽和匈牙利。

雖然今場搶得1分，但修夫基指球隊發揮不出應有水平，整體踢得不理想。（路透社）

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在加雲菲臘斯受傷以及佐敦軒達臣做後備下，英格蘭今場嘗試了一套牌面攻力較強的4-3-3陣式，但結果未如理想。雖然科頓表現不俗，但美臣蒙特看來不太適應，好像隱形了，給予匈牙利後防的壓力不夠強，亦欠有效的方法撕破對手的防線。踢單防中之下，英格蘭後場空位亦較多，讓匈牙利打反擊，但對方都未能把握到。更令修夫基擔心的，相信是中鋒卡尼的狀態，他延續在熱刺的低迷發揮，今仗2次起腳1次中目標，沒有入球。

卡尼何時找回他的射門鞋？（路透社）

修夫基賽後明言球隊踢得差，他說：「我們踢不出應有的水平，加上匈牙利又守得好。我們做得不夠好去贏比賽。」雖然今場失分，但英軍8戰得20分，仍排小組榜首，波蘭以17分緊隨其後，英格蘭最後兩場會對阿爾巴尼亞及聖馬力諾。修夫基續說：「我們還是處於小組的有利位置，但今場真的非常失望，我們要在下月的比賽重回正軌。」他不願意批評個別球員，他說：「我們不應該針對個別球員，因為我們整體上踢不上水平。」

英國《每日郵報》賽後評分中，基亞利殊獲得7.5分，是全隊最高分的球員，報道上大讚他是英格蘭主要進攻來源，十分危險，就算一如以往遭對方以硬朗的攔截針對，他都沒有被嚇倒。科頓及史東斯則獲得6分。至於《每日郵報》給予修夫基6分，還有一段簡評：「堅持使用更具進攻意識的4-3-3陣式，但還需要在控制比賽及保護防線上下工夫。」

【周二晚所有世盃外歐洲區賽果（按圖放大）】