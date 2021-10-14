足球熱話｜法國國腳被馬德里法院判入獄半年　竟然是結婚惹的禍

「真心相愛，最後變成傷害？」

法國世界盃冠軍隊成員﹑拜仁慕尼黑守衛盧卡斯靴南迪斯，早前被馬德里法院判罰入獄6個月。這名25歲的拜仁鐵衛近年在德國搵食，如今卻無端端被判入獄，究竟所謂何事，竟然與他2017年結婚有關。



法國在上周末的歐洲國家聯賽決賽，以2：1反勝西班牙奪冠，盧卡斯靴南迪斯（Lucas Hernandez）是大軍成員之一。這名25歲效力拜仁慕尼黑的守衛，慶祝球隊奪冠之際，卻突然惹上官非。

盧卡斯（左）與胞弟迪奧齊齊捧走歐國聯錦標。（Getty Images）

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西班牙馬德里法院在當地時間周三（13日）宣布，盧卡斯靴南迪斯的上訴被駁回，因為他早前無視禁制令，而判罰入獄6個月，馬德里法院要求靴南迪斯下周二（19日）上庭應訊，並在上庭後10日內入獄。

靴南迪斯為何惹官非，事件需要回溯到2017年2月，當時他依然效力馬德里體育會，他被控毆打女朋友艾米莉雅（Amelia Ossa Llorente），造成女方受傷並送院治理，此事最終鬧上法庭，馬德里法院判靴南迪斯31日的社會服務令，法院同時禁止靴南迪斯進入艾米莉雅500米內的範圍，並且半年內不能見面。

靴南迪斯因為4年前的打女朋友案而惹上官非。（資料圖片／Getty Images）

即使女方受到暴力對待，但愛是恆久忍耐，艾米莉雅選擇寬恕，二人和好如初，法院的禁制令同樣阻礙不了兩人的愛，經歷過一場小風波後，他們認定對方，在2017年6月於拉斯維加斯完婚，其後轉往巴哈馬度密月。

蜜月過後，兩回子返回西班牙，靴南迪斯抵達馬德里機場被捕時，罪名就是無視法庭的禁令。

靴南迪斯與艾米莉雅在2017年結婚，並育有一子。（Instagram截圖）

2019年12月，當地法院判靴南迪斯入獄半年，在西班牙，兩年以下的判刑通常以緩刑處理，不用受牢獄之苦。馬德里法院認為這名法國國腳曾經重犯，故此不再給予緩刑的機會，直接判罰入獄半年。

盧卡斯靴南迪斯現時仍然效力拜仁，理應只要不進入西班牙境內，基本上不會再度被捕。拜仁在歐聯分組賽與巴塞隆拿同組，幸好作客西班牙一仗早已完成，靴南迪斯暫時不用前往西班牙國土。

靴南迪斯（左）早年曾經效力馬德里體育會，並在2019年夏天轉投拜仁。（資料圖片／Getty Images）

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