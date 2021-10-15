體育熱話｜WFH睇住波開會有妙法　YouTuber示範「孔雀開屏」裝置

求解答！在家工作（work from home）想偷偷地去現場睇波或者行山，如何在戶外開Zoom會議而不被老闆發現？



美式足球隊巴爾的摩烏鴉日前在社交網站分享片段，見到一位鬍鬚哥哥充滿霸氣地出現在比賽的看台上，他身穿球衣，手拿熱狗，其造型奇特，腰間綁了個支架，上面擺了部電腦。

【點樣一邊睇波一邊開會？（按圖放大）】

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至於更古怪的是，他就像孔雀開屏那樣，綁了一個圓形的綠幕，放在自己背後。巴爾的摩烏鴉留言：「想在一場烏鴉的比賽中開工作會議，這是唯一一個方法。」這位鬍鬚哥哥原來正在開Zoom會議，他背負綠幕，可以用Chroma key的技術換上正常辦公室的照片。

【一路睇波一路開會片段】

The only way to take a work call during a Ravens game. 😂😂 pic.twitter.com/aKv52HAs6l — Baltimore Ravens (@Ravens) October 13, 2021

除了巴爾的摩烏鴉外，NFL的官方社交網站及多個美國媒體都有轉載。在NFL的IG中，引來很多網民的留言，其中最多人讚好的留言是：「想像一下，你坐在他後面。」相信坐在他後面的球迷肯定會被綠幕遮擋視線。

不過，有網民表示他是MVP，亦有人叫球會送他一張季票。這位鬍鬚哥哥名叫Frankie Lapenna，在製作公司任職攝影師，也是一名YouTuber。他多次拍片在不同奇怪地方背負綠幕開Zoom會議，例如電單車、水上滑梯、馬上。

【只要有綠幕，乜地方都可以WFH】

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