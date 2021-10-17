菁英盃︱東方對南區互轟6球　基頓成梁冠聰「救命恩人」

東方龍獅跟冠忠南區今季開局不錯，同處菁英盃積分榜前列，兩隊今（17）日於大埔運動場交鋒，各自憑孫銘謙及史提芬彭利拿梅開二度，合演一場入球騷。

不過好戲在後頭，東方最後階段有中堅基頓頭槌破網，為連累球隊失球的拍檔梁冠聰「補鑊」。



今季至今唯一不敗之師東方，一號門神葉鴻輝今日終首度披甲，準備下場聯賽開鑼戰硬撼傑志；傷愈的翼鋒費蘭度亦復出，但先坐後備。至於南區上場對香港U23兩度失守，這仗收起進攻主力鄭展龍跟夏志明，相信希望先鞏固防守，以免重蹈覆徹。

葉鴻輝正選上陣。（袁志浩攝）

入波梅花間竹 孫銘謙肥彭個人騷

不過東方只花11分鐘就打破缺口，客串右閘的茹子楠落底傳地波入中路，孫銘謙快杜度一步衝前右腳撞入成1：0。南區8分鐘後追平，積施利後場長傳如「手術刀」割開防線，史提芬彭利拿單刀射破葉鴻輝「大細龍門」。

上半場成為這兩位入球功臣的個人騷，孫銘謙35分鐘混戰中於禁區內左腳燙入，助東方再領先；但完半場前史提芬彭利拿左路窄角度射網仔破網，又將比分改寫成2：2。

梁冠聰輸12碼 基頓補時頂入拯救隊友

東方外援馬高斯上半場後段因傷退下火線，頂替他的梁冠聰76分鐘犯錯，禁區內解圍時誤踢對手。南區由佐佐木周射入12碼反超前。可是梁冠聰的中堅拍檔基頓，成為他的「救命恩人」，補時1分鐘接應角球頂入，結果東方3：3逼和南區，繼續排榜首兼保持不敗走勢。

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基頓慶祝時特別興奮，緊握雙拳高呼，他坦言今仗踢得艱辛，即使球隊很努力，也勝負難料。「有時就算踢得好，結果會不如意；我為球隊戰鬥到最後一刻而驕傲，期得下一場對傑志的比賽！」

東方主教練盧比度就認為，球隊大部份時間都主導比賽，踢得不算太差，「我們犯錯了，讓給對手3個入球，但很高興茹子（楠）、孫銘（謙）等的表現；有錯，我們會學習，改過就好了。」球隊開季5場取得3勝2和，盧比度表示是意料之外，「今天我們有機會落敗的，我們需要這樣的一場和波，對球員信心是好事。」