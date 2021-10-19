歐國盃餘溫︱無票球迷決賽硬闖溫布萊　英格蘭被罰兩主場閉門作賽

英格蘭時隔超過半世紀再次晉身大賽決賽，2020歐洲國家盃決賽就算主場溫布萊開放75％座位讓6.7萬名球迷入場，門票依然遠遠供不應求。

部分足球狂熱份子決定鋌而走險，在沒有門票情況下仍硬闖，結果造成大混亂。有持票球迷入場後無位坐，唯有坐樓梯。歐洲足協判罰英格蘭閉門作賽兩場，其中一場獲「緩刑」。



2020歐國盃決賽部分無票球迷硬闖溫布萊，英格蘭首度被罰閉門作賽。（Getty Images）

歐洲足協以「比場場地內及球場四周欠缺秩序和紀律」為由，判罰英格蘭兩場比賽閉門作賽，第二場獲得緩刑兩年，另罰款10萬歐元。英國足總表示，「我們對判罰感失望，但接受歐洲足協決定下來的結果。」今次是英格蘭國家隊歷來首度被罰閉門作賽。

今年7月11日歐國盃決賽英格蘭對意大利，賽前數小時溫布萊球場外已聚集大量球迷，無票球迷企圖闖入時，與場地職員和警員打鬥，當中不少人坐進為英格蘭球員家屬預留的位置。

英軍守將哈利馬古尼事後表示，他爸爸艾倫（Alan）開賽前在混亂中受傷，陷入人踩人意外並懷疑胸骨兩處骨折。艾倫一度感到難以呼吸，惟他拒絕被送院，堅持入場觀戰過後才作診治。

英國警方稱，事件中共拘捕51人，包括決賽當日即場在溫布萊扣留的26人，「我們強烈譴責2020歐國盃決賽個別人士在溫布萊一帶的劣行，很遺憾我們讓部分人進入球場。」當局決心不會讓事件重演，並成立獨立調查委員會徹查。

英格蘭被歐洲足協判罰閉門作賽兩場，其中一場獲緩刑。（Getty Images）

由於禁令由歐洲足協發出，因此只適用於該足球監管機構旗下賽事，亦即是要到明年6月才再度上演的歐國聯賽事，才會被罰閉門作賽。