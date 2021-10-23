港超聯︱八隊球員的關鍵字　東方不准加操　傑志竟有新隊歌

2021/22年度港超聯賽周六（23日）正式關鑼，各隊早已在菁英盃先後亮相，但你對他們的認識又有多少？

《01體育》找來8隊球員，嚴選他們眼中的球隊「關鍵字」，從中窺探球員的小習慣、場外生活、球隊秘密，甚至打破外界迷思或誤解。



傑志的關鍵字——Monkey game、山竹、Pulei Na Piscina、味、巴西燒烤。（資料圖片）

傑志——丹尼

1. Monkey game

即是馬騮搶球，傑志球員最常玩的遊戲。安永佳是大輸家，經常要請飲咖啡。



2. 山竹

當年這颱風襲港令石門中心水浸，打開男廁門，發現有條魚，令我印象深刻。自此球隊汲取經驗做足防洪，今季再遇「獅子山」及「圓規」，中心未受影響，球員很快便恢復訓練。



3. Pulei Na Piscina

講述失戀的巴西情歌，歌名中文意指「我跳進了游泳池」。話說傑志今夏到泰國參加亞冠盃分組賽，球員在乘隊巴由酒店到球場途中都會播歌，但由於路程短，往往只能播1至2首，結果排在歌單首位、由守門員保羅揀選的這首歌便不斷播放，成為了隊歌。



4. 味

由於傑志一隊習慣由每日早上11時練到下午1時，每次將近練習完結，在中心旁邊的韓燒餐廳便會傳來陣陣味道，令球員有點......餓。



5. 巴西燒烤

傑志巴西裔球員除了上述的保羅，還有艾里奧、羅拔圖、蘇沙、基爾頓及杜馬思。而羅拔圖正是巴燒達人，艾里奧父親則是切肉達人（Butcher），這個BBQ Party 組合之強，令全隊對聚餐都十分期待。



東方龍獅的關鍵字——轉變、每月之星、紅眼、不准加操、Spotify Premium。（資料圖片）

東方龍獅——馮慶燁

1. 轉變

東方這季轉變大，新外援、提升青年軍至一隊，也更換體能教練及物理治療師。



2. 每月之星

隊內設有非官方罰款機制，若球員做「戇居」事，如穿「龜背」或戴帽入更衣室，便要「貢獻」到球員基金。全隊會選出每月之星，「得獎者」罰款50元，因此令大家長期「精神緊張」。



3. 紅眼

事緣季初東方全隊到泳池做恢復練習，之後開始有3、4個球員出現紅眼症，再演變成半隊。有球員要單眼練波，甚至滴眼水、戴眼鏡，「球員需要自己帶毛巾，避免交叉感染。」幸好這問題在約一個月後已完全解決。



4. 不准加操

加操理應是勤奮的象徵，但隨時影響教練團的訓練計劃及部署。有見及此，東方今季要求球員除非得到教練同意，或想練習個別技術，否則不能加操。



5. Spotify Premium

隊內一位洋將健身時愛用手機播音樂，卻沒有購買Spotify Premium，結果經常去廣告，被隊友狂噓。這位球員更「狡辯」：「我聽不明白廣告說什麼，所以我不介意。如果季尾有成績派獎金，我便會去買premium，給大家更多動力去贏波。」



理文的關鍵字——黃色、活力、骨氣、一拳、唔可能。（資料圖片）

理文——顏樂楓

1. 黃色

球衣顏色，很sharp醒。



2. 活力

無論球員年紀、踢法、行軍速度都很快。加上球會在社交網站的圖也很靚，不會讓人覺得死氣沉沉。



3. 骨氣

去季愉園欠交保費後上訴得直，對理文的菁英盃四強獲准補賽，但最終理文拒絕出戰，質疑足總包容部份球會。「我們相信自己，相信大家認為對的事。」



4. 一拳

理文隊內的「傳統」，大部人華人都明白的詞語。當有人搞爛gag，大家就會衝過去一拳打落去。令人意外的是，余沛康當選「冷面笑匠」，「佢少少歪音都有位入」。



5. 唔可能

主教練陳曉明經常用「唔可能」來訓話，「咁簡單地波都畀唔到，唔可能發生㗎嘛。」但倒過來曉明「犯錯」，如拿錯球衣，球員就會反譏：「唔可能㗎嘛」，成為了隊內的金句。



冠忠南區的關鍵字——費棉濃、接班人、黑馬、小朋友、冠軍。（資料圖片）

冠忠南區——謝德謙

1. 費棉濃

南區技術總監鄭兆聰年少便移民哥斯達黎加，他以獨特口音念出利物浦前鋒費明奴的名字，成為英超直播的經典。曾執掌南區5季的他今季回歸，輔助以列文為首的教練團，希望可以擦出更多火花。



2. 接班人

今年對守門員這位置很有期望，因為豬哥（范俊業）加盟做守門員教練。我已經36歲，想再試試能力可提升到多高。另外，南區也要找個門將接班人，伍瑋謙跟蔡子濤也有條件。



3. 黑馬

每年也有球迷說南區是黑馬，今年想換個角度，做爭標熱門。次次都做攔路虎，也想做被攔那一個。



4. 小朋友

今季多了幾個後生仔，陳嘉宝、江展文、簡家亨、伍瑋謙等，激活了全隊，大家都說若他們有入波，會請食飯。



5. 冠軍

南區五年計劃告終，卻好像跟冠軍無緣。今年想再搏盡一點，贏個冠軍向老闆交代。



標準流浪的關鍵字-—立立、遊艇、打打氣、搏、兄弟。（標準流浪Facebook）

標準流浪——林嘉緯

1. 立立

總監李輝立在球圈打滾多年，舉足輕重。想起流浪一定會想起他，我小時候出道，也是靠他發掘。



2. 遊艇

全隊上班主莫耀強的遊艇遊船河，跟老闆打成一片，是每年流浪的季前指定活動。季前集訓很辛苦，這是個很好的鼓勵。



3. 打打氣

流浪會歌，由班主莫耀強主唱，更有拍攝MV。「這制服，一穿上，彰顯鬥志的徽章」及「為你地歡呼熱烈打打氣，譜出致勝必殺技」等歌詞成為港足經典。「其他球會應該不會有老闆肯走出來唱會歌，他在香港經濟不景時仍每季拍心口投資，是一件很不容易的事。」



4. 搏

流浪多年來都不是爭標的大球會，以培訓新人為主，由上到下也知，「搏」是流浪的核心。無論什麼踢法或戰術，也是圍繞這個字。



5. 兄弟

球隊練習氣氛相對輕鬆一點，跟教練之間的關係很好，大家好講得笑，什麼也能傾。隊內特別多年青球員及華人，大家玩埋一齊，像一個家庭，也像兄弟。



晉峰的關鍵字——粉紅、逼搶、團結、哥迪奧拿、放膽。（晉峰Facebook）

晉峰——葉卓文

1. 粉紅

我很喜愛這顏色，感覺很突出，球隊踢法也突出，襯得起這件波衫。



2. 逼搶

我們個人體型不高大，不能塞在後邊，前邊逼搶反而是優點。



3. 團結

因為要逼搶，更需要團結。最有感覺是我的地標戰對南區，全隊十分想贏，大家很自然踢出部署，很快就入波，那一下真的很開心，不只是純粹入一球這麼簡單，而是大家練習得來的成果。



4. 哥迪奧拿

主教練艾斯達維跟他很相似，最相似的是對戰術的執着。試過我傳波上前，最終入波，但他卻說我傳球質素跟位置差少少；罰球企位不小心行右了一步，也被指責。一開始也不習慣，但是正因他有高要求，我們才能贏波，所以開始慢慢接受。



5. 放膽

之前踢愉園很注重成績，後防要穩陣，前線靠外援入波。可是在晉峰鼓勵我們放膽踢出理念，輸多少球也不要緊。



港會的關鍵字——外援、業餘、會員、揸手、直接。（資料圖片）

港會——屠俊翹

1. 外援

由於傳統因素，港會主要由洋將組成，獲足總破例放寬外援限制，本地球員只需註9出3。



2. 業餘

大家以為球員有正職都很忙，每場比賽都要收工後立即趕到球場。但其實比賽日我們會提早三至四小時回球會，一起食飯、開會，再到球場準備。



3. 會員

球員大都要成為港會會員，收費由每月數百元至數千元不等，球員可享有按摩、餐廳等各種設施跟福利。而物理治療團隊也有4至5名人手，十分充裕。



4. 揸手

可能因為多外國人的緣故，隊內球員十分熱情，每次都球場一定跟全部人打招呼兼揸手，這在其他球會十分少見。每逢比賽過後，大部份人也會跟隊巴一同返球會，相當齊心及團結。



5. 直接

高Q大棍是我們的踢法，教練要求中場多回後場攞波，再分兩邊利用側擊；死球也直接斬入禁區，減少做太多短傳。另一個特色，就是防線會壓得很前，令守門員會站得比較出。



香港U23的關鍵字——青春、超齡球員、拚勁、霍啟山、靠自己。（資料圖片）

香港U23——鄧筵霑

1. 青春

球隊基本上由二十出頭或更年輕的球員組成，比其他隊更青春，令我們放開去踢，在比賽中要拿更多經驗。



2. 超齡球員

比較特別的是球隊只註冊了5名23歲以上球員，如黃浩然、郭子堦等，他們都很勤力，幾乎每課會帶我們一起加操，練好體能及技術。



3. 拚勁

我們陣中有經驗的球員不多，贏就要贏拚勁，這也是賣點之一。球隊始終有「香港」這兩個字，背負了希望，令我地更有動力去跑。



4. 霍啟山

球隊班主，跟我們很多交流，記得開操時他也有出席，穿上波衫跟我們一起熱身。他沒有架子，也看得出他對足球很有熱誠。



5. 靠自己

香港球隊不時依靠外援，前、中、後總有一位，但我們只有華人，凡事只好靠自己，就算唔夠頂，都要照跳到盡，向外界證明華人也有能力。



預測新球季關鍵事，看看誰是今季港超預言家：（按圖放大）

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