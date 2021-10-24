英超｜屈福特贏後勁連入4球贈愛華頓慘敗　修咸頓般尼亦演入球騷

周六英超入球停不了，繼早場車路士大勝諾域治7球後，屈福特在尾段大發神威，連入4球，作客以5：2反勝愛華頓。



湯戴維斯開波130秒接應迪馬雷格雷的傳中射入，愛華頓領先1：0。格雷開季已經直接參與了5個英超入球，分別射入3球及交出2次助攻。13分鐘，屈福特利用角球戰術，祖舒亞京治搶點建功，追成1：1。兩隊半場踢成1：1。

63分鐘，巴西國腳李察利臣後備登場172秒後頭槌入波，愛華頓再次領先2：1。

李察利臣後備登場入波，幫愛華頓一度領先2：1。（路透社）

不過，屈福特末段大爆發！在78分鐘，他們由古卡的頭槌追平2：2，到80分鐘再由祖舒亞京治攻入他個人今場第二球，「閃電」地再領先愛華頓3：2。86分鐘，祖舒亞京治再下一城，大演帽子戲法，屈福特拉開到4：2。

屈福特還未收手！後備落場的艾曼紐丹尼斯在完場前建功，屈福特以5：2擊敗愛華頓。雲尼里亞上任後首戰輸5球不敵利物浦，想不到第二場即反底，攻入5球贏愛華頓。

般尼2：2修咸頓

同時間另一場，般尼由哥尼特在13分鐘先開紀錄，修咸頓靠後衛利夫拿文度在41分鐘入波，半場追成1：1平手。50分鐘，布查建功，修咸頓反超前2：1，布查兩次英超正選上陣攻入兩球。不過，般尼的哥尼特在57分鐘攻入今場個人第二球，為球隊追平2：2完場。

英超第9輪賽程：