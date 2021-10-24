英超｜曼城作客大炒白禮頓4比1　菲爾科頓表現搶鏡

英超第9週上演前列大戰，由白禮頓主場迎戰曼城。主隊對上三場都打和失分，相反曼城在週中的歐聯賽事作客以5比1擊敗布魯日，因此預期今場可以取得優勢。結果一如外界估計，曼城大部份時間佔盡上風，並憑英格蘭年輕國腳菲爾科頓（Phil Foden）的2個入球和1個助攻，最終大勝4比1，在聯賽榜上以2分落後榜首的車路士。



曼城在開賽初段已經顯示優勢，「耶穌」加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）10分鐘的攻門被白禮頓中堅鄧克（Lewis Dunk）白界線前救出。2分鐘之後，根度簡（Ilkay Gundogan）近門打開紀錄，白禮頓門將羅拔山齊士（Robert Sanchez）投訴被加比爾捷西斯侵犯在先，VAR認為沒有犯規，作客的曼城領先。

落後的白禮頓開始反撲，前鋒杜沙特（Leandro Trossard）16分鐘在禁區內起腳高出。

曼城沒有退縮，並在26分鐘策動反擊，基亞利殊（Jack Grealish）橫傳菲爾科頓（Phil Foden）輕鬆射入空門，將優勢擴大至二比零。菲爾科頓在今場比賽非常活躍，31 分鐘 加比爾捷西斯射門省中他入網，梅開二度 。

主隊嘗試收窄差距，但沒有太大威脅，半場落後三球，並在下半場加強攻勢，曼城門前多次風聲鶴唳，惟始終無法取得入球。

不過白禮頓的努力終於獲得回報。78分鐘，後備入替球員麥韋普（Enock Mwepu）被曼城門將艾達臣（Ederson Moraes）侵犯，球證直指十二碼。剛落場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）操刀，門將擋到都入，為主隊追近至一比三。

菲爾科頓在88分鐘單刀攻門被羅拔山齊士救出，雖然沒法上演帽子戲法，但他在補時階段把握白禮頓後防連環犯錯，橫傳後備的馬列斯「埋齋」，為曼城鎖定勝局。

英超第9輪賽程：