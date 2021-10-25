曼聯輸到0：5名宿表情天與地！費格遜臉如死灰　杜格利殊歡天喜地

曼聯輸波，費格遜黑面，都是常見的畫面，但在今場雙紅會曼聯輸0：5，費格遜的臉已經由憤怒不滿去到另一個層次。看到直播的鏡頭，見到這名曼聯傳奇領隊臉如死灰，有種欲哭無淚的感覺，而他微微的搖頭，更添幾分唏噓及絕望。與費格遜形成強烈對比的是杜格利殊，這位利物浦名宿也是今場座上客，當他見到紅軍贏到5球後，笑到「見牙唔見眼」。



見到曼聯輸到5球，費格遜的臉色難看到極點。（Twitter）

杜格利殊就笑到停不到。（Twitter）

英超的導演及攝影向來高質，在今場利物浦作客贏曼聯5：0的雙紅會中，有一幕鏡頭令人觸動。當穆罕默德沙拿在50分鐘為利物浦入到第5球後，導演將鏡頭切換到看台上，影住的是曼聯傳奇領隊費格遜。79歲的費格遜鼻子紅紅，臉容已經超越憤怒，臉如死灰，欲哭無淚，輕輕的搖頭，更見絕望。跟住，導演換個鏡頭，影住的變成杜格利殊，這名70歲紅軍名宿高興得笑個不停。

This TV edit between Alex Ferguson and Kenny Dalglish was hilarious... Man U 5 goals behind Liverpool at the time... pic.twitter.com/jyTRP2dvGB — James Yorkston (@jamesyorkston) October 24, 2021

兩隊名宿，頃刻反應，天堂與地獄之比，亦反映了兩隊球迷當時的心情。曼聯這場敗仗刷新不少恥辱紀錄，當中這是紅魔在主場對利物浦的最慘烈敗仗；上次曼聯對利物浦輸得更慘，已經是超過100年前，在1895年，曼聯曾於晏菲路輸1：7。換言之，近80歲費格遜也是第一次見到曼聯在利物浦腳下如此窩囊地大敗。

那一刻，杜格利殊及費格遜的表情如天堂與地獄之比。（Twitter）

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