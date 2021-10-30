乒乓球｜李靜高禮澤「重新開發」土炮青訓 　港將下月尾征世錦賽

東京奧運是香港乒乓球壇的豐收年，土生土長的乒乓球手在奧運舞台上大放異彩。「乒乓孖寶」李靜和高禮澤表示盼香港能出產更多精英球手，前者再展豪言本色：「 一個都不放過。」



「乒乓孖寶」李靜和高禮澤在2004年摘下雅典奧運男雙銀牌，李靜則是球員及教練年代都能奪得奧運獎牌的香港第一人。剛在東京奧運摘銅的杜凱琹、蘇慧音和李皓晴，更是香港首面以全土炮奪得的奧運乒乓球獎牌得主，極具歷史意義。

李靜和高禮澤率領一眾乒乓球港隊主力出席活動，是奧運後首次在公開活動「Full Team」亮相。（梁鵬威攝）

「乒乓孖寶」率領港隊主力出席在奧海城舉行的「恒生乒乓球學院．全民乒乓嘉年華」開幕禮，席間在場內設置的球桌「露兩手」，特別是李靜與高禮澤再度「合體」示範雙打，不少市民圍觀拍照。

在奧運因連爆激情金句而人氣急升的女子隊教練李靜，坦言感謝市民支持，而在商場內推廣乒乓球可助小孩發掘潛能，「看到不少小朋友排隊打球，對我們可能是潛在冠軍球手，一個都不放過。」身旁的高禮澤亦謂：「讓小孩子有機會試一試，發現原來是鍾意的，因為自己打波都係咁嘛。」

「乒乓孖寶」李靜（右）和高禮澤再「合體」打球，吸引市民圍觀。（梁鵬威攝）

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高禮澤於2012年退役後轉任乒球教練，致力培育香港年青球手，他坦言奧運熱潮下多了小孩對乒乓球感興趣，「據我所知，多了很多學生報名，以前小學訓練班11、12個，奧運後25人一班。」對於新一代球手，李靜表示要「重新開發」，「會放多點時間在青少年選拔，但我們都只是提出意見予乒總，都會跟緊點，希望發現更多星光。」他認為港隊「一姐」杜凱琹與首席球手黃鎮廷仍是當打年紀，「他們還可以多引領幾年，希望未來梯隊可做得更好。」

港隊首席男女球手杜凱琹與黃鎮廷在亞錦賽摘得混雙銅牌，盼在世錦賽再奪佳績。（梁鵬威攝）

至於港隊在10月初的多哈亞錦賽，在女子團體獲得一面銀牌，混雙方面，兩對香港組合黃鎮廷／杜凱琹和何鈞傑／李皓晴並列銅牌，成績驕人，港隊即將遠征美國出戰11月23日展開的世錦賽。

教練李靜坦言成績固然重要，同時擔心美國疫情。「這麼自由的城市，擔心他們的健康，會跟足指引在一個健康的環境下比賽，平平安安返家來才是真。」

「金句王」李靜在雅典奧運奪銀後，再感受奧運熱潮。（梁鵬威攝）

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右手受傷而缺戰亞錦賽的蘇慧音，將會隨隊出戰世錦賽，她表示傷勢漸好轉：「可以練返球，但未完全康復，始終是神經損傷，需要恢復時間好長，但希望可以訓練和治療配合。」她笑言「餓波」已久可以重投訓練感興奮，問到世錦賽目標，她表示受傷後比之前訓練時間減少下，「不敢說要打得超好，但都想在這段時間調整最佳狀態，贏得一球得一球，享受比賽。」

港隊將在下月20日出發往美國侯斯頓備戰，爭取佳績。

在東京奧運後人氣急升的蘇慧音，透露右手傷康復進度良好，已重投訓練。（梁鵬威攝）

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