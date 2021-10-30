英超｜曼城爆冷兩球不敵水晶宮　拿樸迪犯錯再領紅成輸波罪人

曼城周中聯賽盃衛冕失敗後，今輪英超主場鬥水晶宮，可惜開賽早段因為拿樸迪一次犯錯而落後，這名西班牙中堅及後更領紅被逐，十人應戰的「藍月亮」極力反撲依然未能收復失地，結果爆冷兩球不敵水晶宮。



「藍月亮」曼城周中的聯賽盃第4圈不敵韋斯咸，5連霸夢碎後，今輪主場出擊鬥水晶宮，惟開賽早段已被一盤冷水照頭淋，中堅拿樸迪後場一次失誤，水晶宮隨即反擊，干拿加歷查造就韋費特沙夏建功，曼城6分鐘意外落後一球。

韋費特沙夏把握曼城後場一次失誤，開賽早段意外領先。（路透社）

曼城當然傾力反撲，由加比爾捷西斯﹑基亞利殊及菲爾科頓組成的前鋒組合，加上迪布尼的穿針引線，製造不少機會，可惜未有太多具威脅埋門。開賽早段犯錯的拿樸迪，上半場末段情急下拉跌沙夏，事關他是防線最後一人，球證馬連拿以紅牌把他驅逐離場，「藍月亮」形勢更加嚴峻。

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缺少一名中堅，主帥哥迪奧拿決定換入史東斯鞏固防線，並收起迪布尼。曼城攻勢繼續未有停止，科頓左路切入大位傳中，加比爾捷西斯伏兵遠柱建功，可惜VAR再度干預，表示科頓接應傳送時稍微越位，入球無效，空歡喜一場。「藍月亮」無緣追平，更被干拿加歷查末段撞射破網，主場爆冷兩球不敵水晶宮。

另外，榜首的車路士同時出戰，作客鬥豪門新貴紐卡素，「車仔」久攻不下，直至下半場中段由列斯占士打破缺口，及後梅開二度，加上佐真奴的12碼奠定勝局，3球淨勝紐卡素。

列斯占士下半場梅開二度，助車路士3球淨勝紐卡素。（Getty Images）

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