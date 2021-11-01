【澳職方程式】FC悉尼「70歲鋒線」爭冠　麥克阿瑟增兵見野心

21-22年澳洲職業聯賽將於11 月19日展開，各隊陣容大有變動。一齊做功課，準備開季。



悉尼及鄰近地區共5支球隊，依舊是「老大哥」FC悉尼實力最強。去季季後賽總決賽先開記錄而被墨爾本城反吸，衛冕失敗，希望今季捲土重來。球隊以不變應萬變大部分主仍然在陣，包括36歲的保保（Bobô），及上季尾回歸的34歲前方祖（Adam Le Fondre），默契不成問題。

FC悉尼繼續依靠老將方祖（左）及保保（右）攻堅。（Getty Images）

相反，另一支老牌球隊西悉尼流浪者，陣容大洗牌。上季隊內首兩名射手卡馬奧及米曹杜克離隊，連同關美耶保亞，中場多蘭斯及梅治或退休或離隊，合共佔上季全隊逾半入球量。補充球員之中，去季效力威靈頓鳳凰的以色列前國腳希密特（Tomer Hemed）最具級數，上季射入11球之多，球隊亦借入FC橫濱的小川慶治朗。

西悉尼流浪者陣容變動，季初宜留意走勢。（Getty Images）

悉尼尚有去季首次登場，即以第6打入季後賽準決賽的FC麥克阿瑟，觀乎季前組軍似乎更受注目。去季一對西班牙老將蘇沙亞達及艾斯比利亞退休，連同射入14球的達比舒利離隊。加盟球員不少兼具名氣與實績，例如上季助墨爾本城攻下常規賽及季後賽的格力洛尼（Craig Noone）、鳳凰中場主力達域拿（Ulises Dávila）等，新將相對少但可見野心。

麥克阿瑟首季參賽已經出線，今季增兵有瞄頭。（Getty Images）

兩支在悉尼附近的球隊中岸水手及紐卡素噴射機，去季各走兩極，新季可能變成難兄難弟。水手上季常規賽得季軍，但是踢出驚喜的小將古奧（Alou Kuol）已經轉會德甲史特加，鋒力大受打擊。噴射機去季排尾二，全季僅勝5場，加盟與離隊各有十多人，陣容近乎「全執」，戰績難寄予厚望。

古奧去季表現出色，曾入選澳洲小國腳，隨即獲得青睞。中岸水手將要填補他的空缺。（Getty Images）