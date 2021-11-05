羽毛球．德國HYLO賽｜伍家朗被手下敗將感動　握手致謝破疫下常規

羽毛球港隊頭號男單伍家朗昨晚在德國HYLO公開賽16強，直落兩局淘汰印尼對手蘇加托（Tommy Sugiarto），賽後因對手久違的動作，霎時感動。

伍家朗賽後發帖說，對手敗陣後主動上前，邀請擊掌，盡現體育精神。



羽毛球賽事在環球疫情下重開，對賽雙方決出勝負後，都會離網而拿掌，向對手及裁判致謝。此舉避免社交接觸，減低傳播病毒風險。

伍家朗與蘇加托網前握手，在疫情下的比賽難得一見。（IG@ngklangus）

伍家朗今早在instagram發文談及昨晚賽事，大讚33歲老將蘇加托盡現風度。他貼上一張二人網前握手的照片，解釋緣由。他說世界羽聯沒有硬性規定對賽雙方不能握手，但球手漸漸產生默契，選擇離網合掌或點頭。蘇加托今回落敗後，主動走到網前，欲以擊掌，「我都即刻行去個網度同佢擊掌同握手」。

伍家朗出戰東京奧運後，首次殺入八強。（badminton photo）

本來是尋常不過的動作，疫情新常態變得不再尋常。蘇加托主動出手，伍家朗深受感動。他認為蘇加托輸波卻不輸風度，反而主動示好，「盡顯體育精神，實在值得敬重」。網友紛紛表示運動員體育精神，值得敬重。

伍家朗將於今晚與印度球手施里簡夫（Kidambi Srikanth）爭入準決賽。二人過去5次交手，伍家朗3勝2負，近兩次對戰皆勝，最近一次為本年初舉行的2020年度世界羽聯巡迴賽總決賽。

德國HYLO賽｜伍家朗奧運後首闖八強 下仗勢遇印度強敵

伍家朗。（IG@felet_sports）

德國賽官網免費直播賽事：按此進入

重溫李卓耀近期賽事的精彩表現：

羽毛球．德國HYLO賽｜李卓耀不敵泰國球手 次圈止步結束三站歐戰

法國賽｜李卓耀不敵日本球手8強止步 下周再戰德國站

法國賽｜李卓耀晉8強獲讚展現潛質 香港公開賽明年回歸

法國賽｜香港球手李卓耀再造驚喜！ 勇挫世界第三安頓臣

丹麥賽｜李卓耀負安賽龍4強止步 首奪超級1000男單季軍

丹麥賽｜李卓耀激戰78分鐘挫台灣一哥 4強撼奧運金牌