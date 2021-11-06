【西甲】巴塞隆拿喜迎沙維回家　執教首戰上演打吡惡鬥愛斯賓奴

巴塞隆拿宣布，沙維（Xavi Hernandez）成為球隊主教練，雙方將簽約兩季半。

巴塞在官方聲明表示：「巴塞隆拿已經與沙維達成協議，他將在本賽季剩餘時間以及未來2個賽季擔任球會一隊主帥。沙維計劃在本周末抵達巴塞隆拿，下周一中午球會將為他舉行歡迎儀式，之後會出席首個記招。」



較早前，沙維原執教球會艾薩德（Al-Sadd）表明，在收到解約款項後，沙維將離開球隊執教巴塞，據悉違約金為500萬歐元。由於在本周六巴塞與切爾達的西甲比賽過後，將進入11月的國際賽期，因此沙維的巴塞執教生涯處子戰，應是香港時間11月21日凌晨4點，主場迎戰愛斯賓奴的打吡大戰。

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沙維最後一次為巴塞上陣，是2015年6月6日，歐聯決賽上對祖雲達斯。（Getty Images）

沙維是巴塞的青訓產品，球員時期為巴塞效力了17個賽季，是巴塞和西班牙的中場大腦，職業生涯一共為巴塞出場767次，在球會歷史上排第二、僅次於今季初離隊的師弟美斯。在巴塞隆拿效力期間，他總共為球隊贏得了25座冠軍獎盃，其中包括4次歐聯冠軍。

沙維生涯榮耀時刻：

此外他隨西班牙國家隊獲得了2008、2012年的歐國盃冠軍以及2010年的世界盃冠軍。個人榮譽方面，他於2009、2010和2011年連續三年入圍金球獎前三名。沙維於2015年宣布離開巴塞隆拿，加盟卡塔爾艾薩德。2019年沙維宣布接任艾薩德主教練，開啟了自己的執教生涯，在沙維的帶領下，艾薩德已經34場不敗，並取得聯賽7連勝。

沙維生涯10個關鍵數字