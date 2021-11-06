英超｜「曼聯阿伯」堅尼也投降　目睹劣質防守批紅魔放棄機會

曼市打吡似乎在半場已完結。

曼聯主場出擊，上半場因兩個防守失誤而落後，下半場毫無起色，就此負同城宿敵城。曼聯名宿堅尼一向愛之深，責之切，屢次批評曼聯防線錯漏百出。目睹戰情，表示投降。



堅尼發炮怒轟迪基亞、哈利麥古尼等曼聯防線主力，已非新鮮事，今回打吡亦不例外。曼聯在7分鐘先有艾歷拜利擺烏龍，到上半場補時再因麥古尼與勞基梳爾連環漏波，被貝拿度施華伏兵遠柱撞入。至此，堅尼也潰敗。

堅尼一向鞭策曼聯，不遺餘力，今回也灰機。（Getty Images）

🗣 "I give up"



Roy Keane is fuming at half-time as Man Utd trail Man City 2-0 at Old Trafford...



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堅尼擔任《天空體育》（SkySports）客席評述，由暴躁到「嬲到冇力」，哀莫大於心死。他評論第二個失球，梳爾與迪基亞都未有充分向對手施壓，「你可以守住後面，但你要知道就快完半場，一定要向對方施壓。你想保住一絲機會嘛，但係你𠵱家有乜機會？」

第二球齊齊大漏，讓曼城的貝拿度施華再下一城。（Getty Images）

半場完，輸兩球，形勢極惡劣。堅尼表示已經不明白這是什麼水平的防守：「呢幾年係咁批評佢哋……我放棄，放棄呢班友喇！呢班國腳嚟，臨完半場踢成咁。」

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堅尼不諱言：「我特登揸車落嚟講波，諗住曼聯主場，有機會。但係佢哋成季都係咁放棄機會。」他說再不改變，曼聯隨時又輸四、五球。現實是曼城「收夠籌」，下半場控制戰局，維持2：0勝果。

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點圖睇：蘇斯克查上任後，英超各隊轉會開支比較（資料來源：Sky Sports）