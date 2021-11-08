英超｜高普狠批球證太有自信　奇怪的執法尺度影響大局

利物浦今季英超不敗金身被破，作客以2：3不敵韋斯咸，榜首車路士早前失分，紅軍卻錯失收窄差距的大好機會。利物浦主帥高普賽後炮轟VAR球證，直言今仗的執法尺度不正常。



榜首的車路士今輪遭般尼逼和，利物浦有望收窄差距，作客惡鬥前列的韋斯咸。開賽僅4分鐘，門將艾利臣擺烏龍先失守，阿歷山大阿諾特妙射建功追平，「槌仔幫」換邊後7分鐘連下兩城，紅軍即使由奧歷治末段轉身抽射破網，可惜為時已晚，利物浦以2：3飲恨告負，吞下今季聯賽首場敗仗。

利物浦負韋斯咸吞今季首敗 莫耶斯領軍升上第三位

奧歷治末段建功，可惜依然未能為利物浦平反敗局。（Getty Images）

今仗執法球證普臣（Craig Pawson）及VAR的判決充滿爭議，就如韋斯咸首個入球，雖然是艾利臣的烏龍球，但「槌仔幫」的奧邦拿在攻勢中有阻擋之嫌，VAR球證認為不構成犯規，入球有效。未幾加斯威爾（Aaron Cresswell）在禁區邊緣飛剷佐敦軒達臣，雖然先中波，但未有收腳下再命中軒達臣小腿，動作頗為粗野，VAR再度介入，可惜同樣不構成嚴重犯規未有判罰。

奧邦拿略有阻擋艾利臣之嫌，可惜球證認為沒有犯規。（Getty Images）

利物浦領隊高普賽後狠批普臣判決不正常，直言並非為落敗找藉口，「今仗球證的執法尺度並不正常，正如首個失球，奧邦拿明顯犯規在先，他在阻礙艾利臣。其後加斯威爾的攔截，沒有討論空間，明顯是紅牌。他（普臣）今仗表現十分自信，認為自己所有判決也是正確，但他過於依賴VAR作出決定。」

對於加斯威爾逃過一劫，現場記者賽後亦追問VAR球證艾治維（Stuart Attwell）的原因，他表示因為未有明顯的接觸，所以決定推翻判決。