阿仙奴新星入選英格蘭全靠戒口　曾被車路士婉拒卻獲熱刺招手

阿仙奴新星伊美路維（Emile Smith Rowe）在英超連續3場有「士哥」，最近更首度獲英格蘭成年隊徵召。他受訪時透露自己提升狀態的秘密，竟跟兩種食物有關。



阿仙奴最近錄得10場不敗走勢，中場伊美路維居功至偉。今季大爆發的他，至今各項賽事攻入5球及交出兩記助攻，包括日前對屈福特時，攻入全場唯一入球奠勝。

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就連曼聯名宿里奧費迪南，也不禁大讚這位新星有兵工廠傳奇皮利斯的影子。由於英格蘭出戰世界盃外圍賽的大軍有拉舒福特及禾特普斯退隊，主帥修夫基決定補選伊美路維入伍，令他首度獲英軍成年隊徵召。

伊美路維對屈福特時一戰定江山，連續3場英超有進帳。（Getty Images）

今季大爆發全因戒口

伊美路維隨即變成傳媒寵兒，跟母親同住的他接受訪問表示，自己本來未有節制飲食，「我吃得不太好，這令我一到比賽60分鐘就抽筋。」

他透露自己最愛吃朱古力跟Nando's（著名烤雞快餐店），而近期狀態上升的原因，正是戒掉這兩種食品，「我減少食朱古力跟外賣，也經常回家吃飯了。」阿仙奴也為他安排私人廚師，改善他的身體情況，「廚師會煮意粉，令我媽媽可以休息了。我以前不太愛吃魚，但最近愛上吃三文魚。」

伊美路維首次入選英格蘭成年隊。（Emile Smith Rowe Facebook）

曾到車路士試腳被拒

伊美路維的成長之路也不容易，他早年曾受朋友介紹，一度到車路士試腳，「我在那裡踢了3至4星期，但當時我年紀很小、身型瘦削，其他人都很強壯，結果我不斷被推倒，沒有太多機會觸球及表現自己，最終沒有試腳成功。」

結果他把目標轉至阿仙奴青年軍，2010年他正式加盟，「這裡更講求傳送，跟隊友間的聯繫，似乎不太在意我的對抗性。不過，隨着我慢慢長大，我也變得愈來愈強壯。」

伊美路維透露自己曾拒絕熱刺邀請。（Getty Images）

伊美路維現跟另一位小將布卡約沙卡一樣，成為阿仙奴最炙手可熱的球星，他透露了一個秘密，令廠迷對他更鍾愛有加。「我爸爸是熱刺球迷，熱刺在我15、16歲時曾對我招手，但老實說，我沒有太大興趣，因為我是阿仙奴球迷。」

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