足球熱話｜民主剛果出線或被DQ　穩操勝券下換人違例被投訴

非洲波，奇聞多。

世界盃外圍賽非洲區次圈J組，最後一輪上演出線關鍵戰。民主剛果主場2：0擊敗貝寧，後來居上出線第三圈。可是，他們未能安枕，或許因完場前一次換人而被取消資格。



兩支球隊均是世界盃稀客，民主剛果只曾於躋身1974年西德世界盃決賽周，當時仍稱為扎伊爾，貝寧更從未出線決賽周。

民主剛果爭取近半世紀首次亮相世界盃決賽周，出現暗湧。（網上圖片）

由國際米蘭前主帥古柏（Hector Cuper）帶領的民主剛果，今仗賽前落後兩分，必須取勝才可出線第三圈的主客制附加賽。他們上半場10分鐘已射入12碼領先，下半場74分鐘再下一城。此時，民主剛果領先兩球，已調入一名後備，再於77及84分鐘各換入一名後備。

最後一輪取勝出線，民主剛果將帥歡喜若狂。（影片截圖）

按照球例，賽事容許每隊最多換5人，但必須在3次調動完成。換言之，民主剛果已用光換人機會。可是，他們在90分鐘再次換入第4人。球隊上下在完場後，瘋狂慶祝後來居上，取得出線權。不過，貝寧在賽後已提出抗議，指對手犯規，要求判民主剛果輸。一旦成事，貝寧大有機會重奪出線權。

領先兩球，補時換人，大多為了消耗時間，今回可能出事。（影片截圖）

非洲區外圍賽次圈分成10組，每組首名出線第三圈，10支球隊抽籤後，上演主客制附加賽，決出5個出線席位。民主剛果之外，馬里、埃及、加納、塞內加爾及摩洛哥已經出線第三圈。

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