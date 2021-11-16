英超｜曼聯淪落人迪基亞初代勁敵　天堂墮地獄重傷難挽費格遜的心

大球會如曼聯，人來人往。好些未嘗上陣已離隊，有些幾乎上位卻黯然離去。

現任首席門將迪基亞，十年前以西班牙門神接班人之名加盟，初來埗到之際，表現時好時壞，正選席位幾乎被取代。

那早上，後備門將連迪加特獲告知餘下半季聯賽，將擔任正選，「我喜出望外」。

那早上，他受了重傷，最後留在「紅魔」5季，上陣29次。



來自丹麥的連迪加特（Anders Lindegaard），現年37歲，效力瑞典甲組球隊希爾星堡。2010年至15年效力曼聯，絕非「暖櫈員」，聯賽、歐聯都曾上陣。加盟之際，曼聯正為上一代門神雲達沙即將退役，物色接班人。

連迪加特曾經有力挑戰迪基亞的地位，可惜命運弄人。（Getty Images）

「費格遜打電話給我，我立即打電話跟父母說『究竟發生甚麼事』」。連迪加特加盟曼聯前，效力挪超球隊阿里辛特，正受阿仙奴、阿積等歐洲勁旅留意。那通電話後，曼聯門將教練史迪利（Eric Steele）到挪威觀看他比賽後，邀他吃晚飯，表明來意：「看得出你的特點，但我們不知道你在8萬人面前表現如何。」

轉會在數個月後落實，多得穩佔曼聯主力的C朗拿度。連迪加特憶述一場歐國盃外圍賽代表丹麥作客葡萄牙，後備上陣左飛右撲，「對着C朗，有六、七次撲救」。雖然丹麥負1:3，但連迪加特在賽後收到曼聯中人來電，「你說服我們了」。

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C朗當時已轉投皇馬，連迪加特說代表丹麥對葡萄牙，間接令他「入魔」。（Getty Images）

連迪加特加盟第二季（11-12年球季），曼聯簽入迪基亞，填補雲達沙退役的空位。曼聯球迷或許記得，他初來埗到之際，表現時好時壞，有近乎不可能的「神救」，但下三路不時失守。連迪加特間中獲得正選機會，時有好表現，首5仗英超上陣，正選兼保清白。踏入12年初，他連續3仗英超正選上陣，作客擊敗阿仙奴後，收到好消息。「史迪利在訓練場說波士（費格遜）很滿意，我將會在餘下聯賽上陣，迪基亞打歐霸。」

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連迪加特（左）與迪基亞（右）爭逐正選，失敗告終。（Getty Images）

那個早上，好景不常。連迪加特練波時在膠板人上方打手捶，落地時扭到右足踝。「我喜出望外，訓練時卻受傷了。躺在地上，淚流不止，世界土崩瓦解」。正選落空，賽季報銷，後遺困擾到下季。連迪加特在12-13年賽季復出，12月前擔任8場英超正選。作客雷丁險勝4：3之後，接着上陣已是5月。此時，曼聯已經封王。「我的右腳完全不妥，跳不起來，踢球簡直恐怖，卻不敢說出來。其實，當時我跟迪基亞很接近，他犯錯，我已有機會。」

連迪加特（左）在費格遜（右）最後一季，協助球隊奪得冠軍。（Getty Images）

季中休業，着手治理右足問題。到季末「垃圾時間」，表現無復舊觀。在費格遜領隊生涯最後一仗，連迪加特擔任正選，失掉5球，其中3球在最後10分鐘失守，結果打和5：5。

連迪加特效力希爾星堡，去季瑞超更頂入一球。（ig@anders.lindegaard）

「捧盃了，但不是由我贏得。曼聯偉大歷史中，我渺小得幾不可聞」，連迪加特在曼聯最後兩季，各項賽事合共上陣3次。15年離隊，轉投西布朗、普雷斯頓及般尼，成績一般。他形容離開曼聯後，家庭等方面的生活波折重重。離開英格蘭，到瑞典落班，總算感受到自己對足球的熱情。他透露與曼聯昔日隊友仍有聯絡，談及英超賽會反種族歧視運動，「不要再做這些，實際一點，檢控那些歧視者。」

繼續左飛右撲。（ig@anders.lindegaard）

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