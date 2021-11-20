羽毛球．印尼大師賽｜鄧謝配報仇雪恨　反勝日本剋星入決賽

港隊羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪，在印尼大師賽準決賽遇上剋星，終於扭轉往績劣勢兼報仇。

「鄧謝配」面對日本組合渡邊勇大／東野有紗，扭轉賽前6戰全敗劣勢，先失一局下反勝，總算報卻東京奧運一戰之仇，並殺入明天決賽，與賽事首號種子組合爭冠。



「鄧謝配」在東奧混雙銅牌戰與「東渡配」激戰，過程扣人心弦，惜憾負收場，歷來6次對壘全敗。

雙方開局起分數已咬緊，「鄧謝配」早段曾連取5分反超前7：4。雙方進入中局，相互領先多不過兩分，「鄧謝配」領先14：13，被日本組合連取5分反壓。「東渡配」強攻謝影雪，招架不住。二人在最後一分應付東野有紗的前場回球時有所誤會，先負18：21。

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鄧俊文（左）及謝影雪（中）賽後接受英國球手史密芙訪問。（Badminton photo）

次局展開，「鄧謝配」與「東渡配」互相搶攻，多次交換領先地位。「鄧謝配」進入中局時落後10：11，受制於「東渡配」多番變換攻擊節奏，「鄧謝配」稍微處於劣勢，但仍然守得住。「東渡配」刻意強攻謝影雪，使她疲於奔命。「鄧謝配」領先18：14，仍能守住對手的反撲， 21：19追平局數。

鄧俊文（左）及謝影雪（中）賽後接受英國球手史密芙訪問。（Badminton photo）

「鄧謝配」在決勝局開局較順暢，鄧俊文的重板殺球令「東渡配」防不勝防，讓謝影雪網前快攻取分，以11：6進入中局。休息過後，「鄧謝配」維持優勢，相反「東渡配」一再處理網前球時落網，令「鄧謝配」領先18：10。但「東渡配」未有放棄，一口氣連取6分。幸而「鄧謝配」及時止住對手氣勢，最終以21：17取下決勝局。

「鄧謝配」明天爭奪印尼大師賽冠軍。（Badminton Photo）

「鄧謝配」明天將於決賽對戰頭號種子，泰國組合普亞華蘭魯羅（Dechapol PUAVARANUKROH）/泰拉坦娜齊（Sapsiree TAERATTANACHAI）。

鄧俊文、謝影雪在東奧銅牌戰負於渡邊勇大／東野有紗組合，今回終可報仇。（Getty Images）

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印尼公開賽 港將首圈對手

日期：2021年11月23至28日

男單

伍家朗 對 常山幹太（日本）

李卓耀 對 周天成（中華台北／4號種子）

混雙

鄧俊文／謝影雪（8號種子） 對 徐承宰／金慧貞（韓國）

張德正／吳詠瑢 對 古沙贊圖／古蘇瑪華迪（印尼）

