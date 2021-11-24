澳職方程式｜阿德萊德聯主場夠硬淨　墨爾本城來訪必演入球騷

墨爾本城展開衛冕之旅旗開得勝，今周要遠征主場出色的阿德萊德聯，有無機會走出「鬼門關」？



今季揭幕戰，墨爾本城擊敗布里斯班獅吼，多得獅吼食詐糊才驚險守住勝利。阿德萊德聯作客珀斯光輝，先開紀錄下半場被和，就此完場。

第一輪6場波，3勝3和，墨爾本城與中岸水手同樣赢2：1，暫列榜首；留意第一輪僅產生11球，入球數字偏低。

阿德萊德聯去季排第5，但主場戰績排聯賽第3，跟最終打入季後賽決賽的FC悉尼相同。22歲小將古辛尼恩基，漸漸成為前線主力，上仗為球隊先開紀錄，亦要留意左中場奇治葛雲，去季有入球有助攻。

阿德萊德聯左中場奇治葛雲，去季有入球有助攻，值得留意。

墨城首仗憑居迪斯古特及干拿麥卡菲各建一功贏波，全場佔優似乎有餘未盡。麥卡菲上季站穩正選，而且入選大國腳，今季預料是墨城爭取衛冕的重要棋子。

干拿麥卡菲上仗為墨爾本城攻入一球。（Getty Images）

兩軍近6次交手，都是主隊佔優，得5勝1和，阿德萊德聯各項賽事近3次主場，都擊敗墨爾本城，今仗戲碼在上季第2周上演，阿德萊德聯下半場連入兩球贏波。

墨爾本城近兩季，季初都有一輪調整才上力，阿德萊德聯主場硬淨，若然受讓相當值博。兩軍近來對賽主隊至少入兩球，揀入球大最穩。

澳職球會一覽。（01美術製圖）

本周直播賽程：

星期五 1 西部聯 對 珀斯光輝 MyTV Super 901台

星期六 12威靈頓鳳凰 對 中岸水手 MyTV Super 901台

星期六 14阿德萊德聯 對 墨爾本城 無線85台

