【美職早霸王】紐約城費城聯勢均力敵　門將各顯神通守出個未來

美職季後賽東岸決賽，在香港時間星期一凌晨上演，由東岸二哥費城聯在主場擺陣對紐約城。費城聯及紐約城的勝方，將會面對西岸冠軍，在下周日爭奪今屆美職總冠軍。



費城聯上場同拿舒維爾，在法定時間踢成1：1，最後在互射12碼贏2：0晉級。紐約城在東岸準決賽也是靠射贏12碼，他們作客激戰常規賽冠軍新英倫革命，在法定時間及加時都試過領先，被對方兩度追和踢成2：2，最後紐約城5輪12碼全中，贏5：3晉級。

紐約城門將桑莊臣（右）表現神勇，是球隊晉級關鍵。（美聯社）

東岸晉級之路上，紐約城首圈小勝阿特蘭大聯兩球，費城聯在首圈跟紐約紅牛踢到加時才入波險勝1：0；兩隊入到季後賽，法定時間的入球都是偏少。

紐約城前鋒卡斯迪蘭奴斯今場停賽，他在上場對革命時魯莽攔截，兩黃一紅被逐。卡斯迪蘭奴斯是今季神射手，常規賽攻入19球，在季後賽亦入了兩球，他的缺陣肯定大大削弱紐約城的進攻火力。幸好紐約城有位好門將桑莊臣，今場大可以以守為攻，桑莊臣在常規賽10次保持清白之身。

不過講到門將，費城聯的安達比歷克實力更強，他上年被選為美職常規賽的最佳門將，總共兩次贏過這個獎項，他在今年的得票都有第二。費城聯上圈淘汰拿舒維爾，安達比歷克更加救了兩球12碼，成為球隊的晉級英雄，狀態大勇。

費城聯門將安達比歷克，上仗兩度撲出12碼。（美聯社）

費城聯憑出色防守，殺入美職季後賽東岸決賽。（美聯社）

費城聯近11場主場比賽總入球不多，皆因球隊防守好，近6場主場比賽，有5場保持清白之身。另一邊廂，紐約城近期作客的總入球也是偏少，兩隊近兩年4次交手，費城聯秤先，但4場的入球都是一球起、兩球止。

紐約城有首席射手缺陣，再考慮近況及往績的數據，這場東岸決賽一於捧入球細。

美職聯季後賽形勢