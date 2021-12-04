街舞・Break Dance｜B-boy Think：霹靂舞是一齣起承轉合的電影

迷失的邊青，對讀書不感興趣，缺乏人生方向，原以為就此混噩一生，後來透過街舞發現人生不只一個可能性。

驟看是一如既往大路街舞劇情，無甚驚喜，但故事勝在熱血，15年前被外展社工在街邊「撈」回來的「爛仔」，成了香港霹靂舞（Break Dance）奧運代表。

B-Boy Think說，他的人生大概可以拍一齣戲，「但這個故事不是悲慘的，是我怎樣藉跳舞走出傷痛」。



B-Boy Think告訴我，Breaking就像一齣沒有句號的電影：「起、承、轉、合，把所有的情感投放在舞蹈藝術中，直至生命的結束。」

很文藝，很反差，我聽後心想，眼前B-boy變了個文青。但這就是他，沉默，卻藉跳舞表達自己的舞者。

註：如果你不知道Break Dance的故事為何出現，就一直看下去吧……至少看到2024年的巴黎奧運。



B-boy Think，29歲，霹靂舞世錦賽港隊代表。（楊宇翹攝）

第一次看到B-Boy Think，是今年4月的巴黎奧運港隊選拔賽第一站。

比賽在觀塘某商廈一個約600呎單位內舉行，場邊熱身準備的B-Boy街頭打扮各有個性，與坐在觀眾席上穿著總會外套的中年職員相映成趣。這個有點違和的畫面，甚至是B-Boy被「精英化」，都是因着霹靂舞首次被納入巴黎奧運項目。

後來我發現，原來連名字都還未記住時，在選拔賽拍下的影片，不少都是B-Boy Think呈現力與美的舞動身影。

與B-boy Think相約在排舞室做訪問，下班後與隊友練舞是其日常。（楊宇翹攝）

69個B-Boy分組角逐兩輪海選，再以總分排名躋身32強打起。整場歷時近6個多小時的比賽目不暇給，單手撐地、頭轉、風車、背轉，每一下的舉手投足，旁人看着都充滿力量。霹靂舞者們各有風格，8強戰況已是勢均力敵。

頭轉、風車、背轉，霹靂舞者每一下的舉手投足，旁人看着都充滿力量。（楊宇翹攝）

那一站，表現亮眼的B-boy Think擊敗了68名選手贏了冠軍。第二站，他再贏得冠軍。因已累積高分躋身大獎賽而不用參加餘下兩站爭分，在比賽後留下了電話，再與他碰面，已是他準備出戰巴黎世錦賽前數天。

街舞・Break Dance｜地下次文化登上奧運 跳出屬於香港的街舞

霹靂舞港隊選拔賽採用積分制，分為4回合；3回合後，最高積分16強將進入最後一回合即2022年1月舉行的大獎賽，最終選出6男6女代表香港角逐奧運資格賽。比賽分男女子13歲或以下、14至17歲及18歲或以上組別。



*B-Boy Think勝出兩回合後，以第一名取得世錦賽代表資格。港隊共派出2男2女，其餘包括B-Boy Four、B-Girl Lady Banan、B-Girl Lady Little。



驊仔自言較沉默，與跳舞的自己不太一樣。（楊宇翹攝）

被外展社工執回來的邊青：「我想學呢種舞」

相隔大半年，在排舞室探頭迎接我們的B-Boy Think染了一頭灰銀髮色，比黑髮時更添個性。我向他介紹攝影師，想起一直有疑問怎樣稱呼他：「其實我應該叫你Think抑或什麼？」他靦腆笑了笑說：「叫我驊仔。」

個性沉穩亦不多話的他領我們走入燈光微弱的排舞室，牆壁中間的綠色霓虹燈牌寫上「Good Job Brother」，那是驊仔的舞團名字。一首又一首中快板節奏的音樂響起，他與兩名隊友隨節拍舞動調整動作細節，懸空、定格、兩手交替撐地做風車打轉，近乎體操般的動作，吸引着我們的目光。

驊仔大概會是港隊奧運代表中最多紋身的運動員。（楊宇翹攝）

「好型」、「好勁」，驊仔當初抱着我們這般嘖嘖稱奇的心情，開始學習霹靂舞。

29歲的他自言「細個好曳」，差點入了黑社會，試過跟人去打架，是社會所標籤的「邊青」。因着終日遊蕩不肯回家，15歲那年，他被外展的社工在街邊「撈了返去」，問他有沒有什麼目標和夢想，當時着實漫無目的，直至遇上了霹靂舞，就如從裂縫裏照進來的光。

「有日在公園看到哥哥姐姐玩湯馬斯、頭轉，覺得好型好吸引。經過社工的轉介，知道原來這是Breaking，就同社工講我想學這種舞。」

不停跌，不停試，不停練，是跳得好的不二法門。（楊宇翹攝）

就是這樣，跳舞喚醒了他的好勝與好奇心，也成為他前進的力量。「一開始學的時候已經知道是很難，但我性格喜歡挑戰。」

他有了仰慕的舞者，在YouTube看到在街舞發展領先亞洲的韓國B-boy好型，「好想超越他們」。

留意，是想「超越」，而不僅是跳得像他們般有型和勁。

此後他身上的每一克肌肉，都是為了口中的「 生命裏唔可以冇咗跳舞」。

驊仔從小到大都喜歡挑戰，在初學霹靂舞時「咩都練，因為鍾意挑戰」。（楊宇翹攝）

生活的細節與人事物無意地挑動他創造舞步與想法，有時他會靜靜地駐目觀看路人，有時是發白日夢甚或放空，突然在腦海中看到一些畫面；也有時是看電影的時候，畫面與感受刺激他的想法。舞蹈求動亦求靜，靈感出現在零碎的日常。

B-boy Think的獨特風格與魅力，隨年月逐漸成形。

「Think」，沉靜的他總愛想東想西尋找靈感。

「 生命裏唔可以冇咗跳舞」驊仔說。（楊宇翹攝）

YouTube自學死練爛練

我好奇那些風車、湯馬斯迴旋等高難度動作怎樣由零開始，驊仔直言：「冇㗎，死練爛練。」

驊仔的家境不太好，當時跟跳舞老師學了兩個月後，便未能再去上課，「上YouTube自學，停下播下、停下播下」。

4步、6步、排腿、凌空轉動、定點，全都要靠自己看着細小的螢光幕摸索，十多年前的網上哪來那麼多外國跳舞片，畫質又哪來高清，「其實有好多小技巧你都睇唔清楚」。

停下播下、停下播下，不停跌，不停練。

「那你的領悟能力很高。」我說。「其實不是，我覺得自己沒什麼天分，純粹是比其他人用的時間多。鍾意挑戰嘛，什麼都練。」他謙虛說。

「死練爛練」，練習大概是武器的一種，在領悟到技巧前，就是一遍遍的練習，熟就能生巧。

初接觸Break Dance時上兩個月堂後，便自學練成招式，讓人意外。（楊宇翹攝）

受傷反練出獨特「迷宮」風格

喜歡挑戰，初學霹靂舞頭幾年便受了大傷，他貪得意走去學空翻，膝頭半月板韌帶撕裂，「唞了差不多半年，但其實那半年我是沒有唞過。」他的所謂「唞」是「右腳唔用得我就唔落右腳囉」。

想起第一站奧運選拔賽，他脫了鞋子紥住腳踏上頒獎台，原來決賽前已右腳拗柴帶傷上陣，還贏得冠軍。「即你練到兩邊腳都用到？」我問。

「係呀，我覺得Breaking最好玩的地方就係呢一樣嘢，個創意係睇你自己諗唔諗到。」

驊仔認為Breaking好玩的地方在於創意。（楊宇翹攝）

每次受傷便想辦法避開受傷位置練習，卻因此想到其他新動作，也竟練出自己的風格與招式。

「我最強的招式是我自己啲穿手穿腳的動作，我自己個Style比較似『迷宮』，因為穿來穿去，就好似迷宮要找出口。」

他以前比較喜歡大動作，惟因為一次右膊受傷便需要轉風格，「我要唞但我又唔想唔郁，YouTube開始愈來愈多片時，看到美國、德國好鬆筋的B-boy，就被他們啟發了」。

驊仔Solo了一段後自覺跳得不夠好，喘氣仍着攝影師給他多一次機會再跳一次。（楊宇翹攝）

霹靂舞＝叛逆？ 卻充實他人生

然而，家人也曾因街舞叛逆的刻板印象而抹殺他的努力，「他們覺得好學唔學，喺地下轉來轉去，污糟之餘，是壞人才會跳」。

驊仔逐漸跳出成績，以往跟不良少年去打架的挑戰精神和「Battle」都留給霹靂舞，其堅持的身影亦打動了家人，「因為他們知我讀書不認真，做什麼都三分鐘熱度，唯一見到我跳舞是堅持，就叫我繼續去」。

驊仔在中七畢業後便全職工作，下班就投入跳舞，這種日子眨眼便過了十餘年，訪問的那個星期五晚上，也如是。

「開頭是好累的，但慢慢習慣了，那種累是⋯⋯覺得充實。」正職工作是倉務員的驊仔說。（楊宇翹攝）

被鏡頭對準的他動作華麗剛勁，需付出相對的體能和爆炸力，每跳完一小段，驊仔便氣喘吁吁的蹲到一旁看隊友練習，數分鐘後又再在地板翻滾。工作後排練兩三小時是日常，他說：「開頭是好累的，但慢慢習慣了，那種累是⋯⋯覺得充實。」

由霹靂舞是逃離社會樊籠的一個出口，到真正成為人生目標，是跳到第七年的時候。當時22歲的他，開始在本地比賽和圈子跳出名堂，從主流目光與掌聲中獲得肯定。

「那時覺得人生要有目標，同埋開始我想衝出香港。」

一個一個的冠軍，一步一步向目標前進，豈料兩年後，命運一腳把他踢回原點。

5年前，是驊仔最接近放棄的時期。（楊宇翹攝）

2016年，放棄霹靂舞的念頭第一次在腦海萌生。

那年，父親病逝，爛賭的母親留下債務出走。

「我焗住成日被人騷擾，因為上嚟收數，所以我就搬走。要交租，放工後又去做兼職，開始好大壓力，就想放棄。當時個人太累，累得不想再去做其他事，那是我最接近放棄的時候。」驊仔回憶道。

被低氣壓籠罩，睡不着、跳不好，周遭發生的事看不順眼，什麼事都提不起勁。掙扎、質疑，跳下去，意義何在？

他忘不了爸爸臨終前的一席話。

父親最後的叮嚀：做對的事

最初他去學跳舞時，爸爸只淡然表示「玩吓就好」，早出晚歸拖着疲憊的身軀回家，以為爸爸毫不關心，其實默默看着兒子努力的身影。

爸爸離世前，叮囑他「做對的事，壞事唔好做」。

驊仔回想爸爸留給他的最後一課：「他說人生做咗咁多年，到頭來得到的是一身病痛，好後悔當初沒有時間與我們相處，如果有機會他一定不會只掛住返工，所以希望我可以做到自己想做的事，叫我努力學習做人，珍惜愛自己的人。」

「因為爸爸離開前，都好支持我繼續跳。」驊仔說。（楊宇翹攝）

後來，他信奉的主，還在逆境的轉角處，安排了他與現任女朋友相遇，「她一直扶持我，她知道我很喜歡跳舞，不想我放棄。」

他重新投入跳舞，音樂一響起、身體一擺動，享受音樂的時候，煩惱都全消了。「淨係諗住跳舞，無意中出完一身汗時，覺得有咩就瞓醒先算啦。」

在困身於迷宮中黑不見光的一段日子後，光，又從裂縫裏照進來。

這一次，再沒有離開過；光明是，跳舞也是。

音樂響起、身體擺動，跳舞也是他在傷痛中的救贖。（楊宇翹攝）

「我想在亞洲佔一席位，啲人會記得我，知道香港有這一個人。」驊仔堅定說。

他勝出兩站奧運選拔賽後，以排名第一代表香港出戰12月4日的巴黎霹靂舞世錦賽。不諳行情的我直問眼前本人「其實在香港是不是已很Top」，他謙虛說：「其實好多人都Top，但沒有參加奧運選拔，我覺得如果可以代表香港去一次奧運，是值得去試，我不想令自己後悔。」

「做對的事」，腦海內再響起這句話。

霹靂舞被納入下屆巴黎奧運項目，改變了街舞的可能性，慢慢撕下叛逆、非主流的標籤。驊仔作為霹靂舞者，The Time Is Now，為本地霹靂舞、為自己，也是時候踏出這一步。

跳舞從來沒有標準答案，驊仔並不執着於勝負。（楊宇翹攝）

街舞舞者的獨特風格，難以以評分定高下，因為跳舞從來沒有標準答案，驊仔坦言跳舞本身就是很主觀的事，「每個人睇嘅嘢都唔同」，因此他亦不太執着輸贏，「就算覺得自己是贏，就算輸了我覺得都不緊要，好多舞者都是這樣想的，最重要那一場盡了力，享受過程。贏就得一個，但輸了的也可以很出色。」

說得漫不經心，其實他在年少時也曾經看重輸贏：「但人愈大，想法和看法不同了，最緊要享受大家一齊跳舞。比賽還比賽，大家鬥舞時都有團火，但完了比賽一起看其他人跳舞，其實很開心。」

「贏就得一個，但輸了的也可以很出色。」這是驊仔的勝負哲學。（楊宇翹攝）

你說一件事是沒前途時，已經給了自己藉口去放棄。 B-boy Think

由街頭跳上奧運舞台，比滑板更非主流的香港霹靂舞者也終於被看見。

「多了人學Breaking，但因為我們早幾年開始已斷層，現在不是二十幾歲跳，就多是七至十零歲跳，中間十幾二十歲的就冇咗。」身在小城，限制了想像力，有許多事情想做，也有許多事情無法做。不過驊仔深信從零到有再到成熟，是漫長的過程，而推廣與培訓是最關鍵的。

可是，現實與理想之間的掙扎，世俗帶刺的標籤總讓舞者傷痕纍纍，放棄可以有一百個理由，比如是在香港跳舞「冇前途」。

「我覺得如果話跳Breaking沒前途，就做什麼都沒前途，因為你說一件事是沒前途時，已經給了自己藉口去放棄，那其實你做什麼都可以很容易去放棄，如何堅持才是最重要。」

放棄可以有無數理由，但他都堅持下來。（楊宇翹攝）

的確，15年來他曾有很多可以放棄的瞬間；

膝頭半月板韌帶撕裂、爸爸病逝、母親欠債出走；

也曾組過不同的舞團追逐夢想，卻因錢銀利益爭吵；朋友關係破裂，隊友一個一個離隊。

碎了一地的自我與夢想，他逐片逐片拼湊回來。

終於，他由被標籤的「爛仔」，成了香港奧運代表。

從小到大都愛挑戰，人生亦不乏考驗，讓他堅定信念衝破更多難關。（楊宇翹攝）

驊仔覺得自己人生大概可以拍一齣戲，而這個故事並不是悲慘的，「如果講慘一定大把人慘過我，跳舞讓我從傷痛中走出來、令我成長，其實這個世界都不是那麼灰」。

霹靂舞為了起承轉合的呈現，每個起動和準備動作，都為Powermove顛峰一刻而鋪墊，一組動作的完成，又即將為另一難度動作準備，生生不息。

以B-boy Think為主角的一齣戲，故事的鋪陳，高潮迭起的衝突，都是為了在3年後巴黎奧運的Powermove而鋪墊。

B-Boy Think的「一齣戲」，仍未收結，期待3年後的巴黎奧運。（楊宇翹攝）

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