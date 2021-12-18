山友注意！部分巴士路線周日冇免費　計劃唔包大嶼山三條貴價路線

在12月19日（星期日），港鐵、電車及專營巴士營辦商為市民提供免費乘車優惠，可能不少山友都蠢蠢欲動，打算趁車費免費去郊外行山遠足。然而，有部分連接山徑主要出入口的郊遊巴士路線，並不在免費乘車計劃之內，請大家留意！



打算趁周日免費搭巴士入到石壁行狗牙嶺？你的如意算盤打不響，因為連接東涌及南大嶼的巴士路線都不在計劃之中。（顏銘輝攝）

去大嶼山行山，素來車費昂貴，尤其假期，新大嶼山巴士更加有紅日價，難得這個星期日巴士免費，就去大嶼山遠足吧！慢住！新大嶼山巴士雖然有參與免費乘車計劃，但只有10條路線免費，並不包括三大熱門郊遊巴士路線。

以下10條新大嶼山巴士路線周日免費：

【1】梅窩碼頭－大澳、【2】梅窩碼頭－昂坪、【4】梅窩碼頭－塘福、【34】東涌達東路巴士總站－石門甲、【36】東涌達東路巴士總站－小蠔灣、【37H】迎東邨－北大嶼山醫院（循環線）、【37M】迎東邨－東涌站巴士總站（循環線）、【37S】東涌發展碼頭往東涌站巴士總站、【38】逸東邨－東涌站巴士總站（循環線）、【39M】滿東邨－東涌站巴士總站（循環線）



想趁巴士免費去伯公坳行大東山？原來東涌上伯公坳的路線並不在免費計劃之中。（顏銘輝攝）

換言之，連接東涌及南大嶼的所有路線都沒有免費，來往東涌及梅窩的3M線（假期收費17.8元）、來往東涌及大澳的11線（假期收費21.1元）、來往東涌及昂坪的23線（假期收費31元）全部都收費，上車記得「嘟」八達通！

所有經東涌道、伯公坳來往東涌及南大嶼的路線，在周日都沒有免費。（資料圖片/顏銘輝攝）

因此，假如你要由東涌搭車去伯公坳行大東山、鳳凰山，或者去石壁出發行狗牙嶺，又或者去大澳行分流的話，車程都沒有免費的。雖然來往梅窩及大澳的1線當日免費，但渡輪沒有參與免費計劃，由市區搭船入梅窩都要錢。

來往梅窩及東涌的3M並沒有參加周日的免費計劃。（資料圖片/顏銘輝攝）

九巴、新巴、城巴及龍運4間巴士公司幾乎全部路線免費，除了機場巴士「A」及「NA」線、來往各口岸「B」線、觀光巴士「H」線、通宵巴士「N」線及長途巴士新型服務「P」線。換言之，各位山友搭「E」車由市區入東涌都免費，不妨考慮一些東涌為起點的行山路線。

多條黃石碼頭的巴士路線在周日都免費，會否吸引大批行山人士？（資料圖片/顏銘輝攝）

九巴及新巴的一些郊遊路線會在當日免費，例如來往鑽石山及西貢黃石碼頭的96R線，原價20.3元，星期日就可以免費，另外94、99、299X等出入西貢的路線也是免費，不知行山人士會不會逼爆西貢呢！

單層巴士郊遊路線會逼爆？

來往大埔墟港鐵站及烏蛟騰的275R線原價每程11.5元，周日亦會免費，但這條路線只得單層巴士行駛，秋冬假期都時常滿座，不會免費會否引來更長的人龍？

275R在假日來往大埔墟及烏蛟騰，這條路線只有單層巴士行駛，免費會否帶來人龍？（資料圖片/顏銘輝攝）

以如心廣場為總站的循環線51，途經川龍及大帽山郊野公園，也是只有單層巴士服務。這條路線原價一程9.4元，不知會否吸引更多山友到大帽山？

巴士免費會不會吸引更多人入鶴咀行山？（資料圖片/顏銘輝攝）

新巴的9線來往筲箕灣及石澳，途經龍脊起點土地灣及鶴咀兩大行山熱點，本身車費7.8元，都會在周日免費。在周末假期，筲箕灣總站有時都有大排長龍，在免費的吸引力之下，會不會令更多人到龍脊或鶴咀行山呢？

【港鐵巴士服務在周日都會免費】

此外，港鐵的本地服務，包括輕鐵及巴士路線都會免費，只有機場快線除外。因此，來往元朗朗屏及賞紅葉熱點大棠的接駁巴士K66及K66A都會免費。當車資免費遇上楓香林轉紅，會否令這兩條路線不勝負荷？如果有意在周日到大棠行山的朋友，請注意交通，或者選擇由其他地方行去大棠。

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運輸署發言人說：「由於當日適逢周日又為投票日，預計乘搭公共交通工具出行的需求或較平日為高，特別是前往個別熱點的路線，我們呼籲市民出門前留意即時交通情況及各公共交通營辦商提供的即時資訊，妥善規劃行程，預留充裕交通時間，同時在輪候公共交通服務時保持忍讓及注意道路安全。」