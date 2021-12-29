中國官方年度十大運動員揭盅　全紅嬋意外落選　有兩人非奧運冠軍

中國官方媒體《新華社》選出2021年「中國年度十佳運動員」，東京奧運後「紅透半邊天」的跳水女將全紅嬋爆冷落選。
年度十大運動員排名不分先後，包括楊倩、蘇炳添、施廷懋、馬龍、鞏立姣、谷愛凌、呂小軍、張雨霏、汪順、陳雨菲。
10人中只有蘇炳添跟谷愛凌不是奧運冠軍，而東京奧運後爆紅的14歲跳水小將全紅嬋，竟意外落選。
《新華社》選出「中國年度十佳運動員」及評價各人今年表現：（按圗睇）
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內媒指出，全紅嬋是2021年中國最「火」運動員，形容她在奧運「橫空出世」，從一位不被人知的小姑娘一躍成為奧運冠軍；她奧運後熱度不減，不論是全運會或阿布扎比表演賽，都依然備受關注、成為媒體焦點。
至於把全紅嬋逼出榜的，正是名單中年紀最輕的18歲滑雪運動員谷愛凌，這位中美混血兒樣子甜美，有「滑雪界張曦雯」之稱，她入籍中國後去年在冬季青年奧運會奪兩金一銀。
而在早前舉行的世界盃美國斯廷博特站自由式滑雪大跳台載，谷愛凌更完成兩周加轉體四周的高難度動作，成為世界史上首名、亦是唯一做到這動作的女子滑雪選手，並以184.25高分奪得女子組冠軍。她明年會代表中國參戰2022冬奧，將是奪金大熱門。
谷愛凌面面觀：
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