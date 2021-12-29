中國官方年度十大運動員揭盅　全紅嬋意外落選　有兩人非奧運冠軍

撰文：袁志浩
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中國官方媒體《新華社》選出2021年「中國年度十佳運動員」，東京奧運後「紅透半邊天」的跳水女將全紅嬋爆冷落選。

年度十大運動員排名不分先後，包括楊倩、蘇炳添、施廷懋、馬龍、鞏立姣、谷愛凌、呂小軍、張雨霏、汪順、陳雨菲。

10人中只有蘇炳添跟谷愛凌不是奧運冠軍，而東京奧運後爆紅的14歲跳水小將全紅嬋，竟意外落選。

《新華社》選出「中國年度十佳運動員」及評價各人今年表現：（按圗睇）

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內媒指出，全紅嬋是2021年中國最「火」運動員，形容她在奧運「橫空出世」，從一位不被人知的小姑娘一躍成為奧運冠軍；她奧運後熱度不減，不論是全運會或阿布扎比表演賽，都依然備受關注、成為媒體焦點。

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14歲全紅嬋於東京奧運一鳴驚人，成為傳媒新寵。（視覺中國）

至於把全紅嬋逼出榜的，正是名單中年紀最輕的18歲滑雪運動員谷愛凌，這位中美混血兒樣子甜美，有「滑雪界張曦雯」之稱，她入籍中國後去年在冬季青年奧運會奪兩金一銀。

而在早前舉行的世界盃美國斯廷博特站自由式滑雪大跳台載，谷愛凌更完成兩周加轉體四周的高難度動作，成為世界史上首名、亦是唯一做到這動作的女子滑雪選手，並以184.25高分奪得女子組冠軍。她明年會代表中國參戰2022冬奧，將是奪金大熱門。

滑雪界「張曦雯」美貌下的中國心　拒做花瓶　以超難動作震驚世界
18歲滑雪運動員谷愛凌跟蘇炳添成為唯二非奧運冠軍的年度十大運動員。（微博）

谷愛凌面面觀：

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